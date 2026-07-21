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MERCADILLO

Bolsos, ropa y decoración desde un euro: así es el mercadillo de Málaga con más de 100 puestos llenos de 'chollos'

Este enclave acoge cada jueves una amplia variedad de productos, desde alimentación hasta textil, moda y menaje del hogar

Mercadillo de Vélez-Málaga, uno de los más baratos de toda Málaga

Mercadillo de Vélez-Málaga, uno de los más baratos de toda Málaga

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un rastro repleto de 'chollos' con productos de alimentación, ropa, calzado y menaje del hogar desde un euro. Así es el mercadillo de Vélez-Málaga, uno de los más visitados y admirados de toda la provincia malagueña, con más de un centenar de puestos repletos de toda clase de artículos a bajos precios.

Situado entre la calle Herreros y Alfredo Kraus, este enclave comercial llena este rincón malagueño todos los jueves de miles de productos de todas las especialidades con precios difíciles de conseguir en los negocios convencionales.

Mercadillo de Vélez-Málaga, uno de los más baratos de toda Málaga

Mercadillo de Vélez-Málaga, uno de los más baratos de toda Málaga / .

Esto ha hecho que sea uno de los entornos favoritos de vecinos y visitantes para realizar sus compras sin que el bolsillo se resienta en exceso.

Más de 100 puestos de alimentación, ropa y complementos en Vélez-Málaga

En total, son unos 115 puestos los que componen este rastro que se celebra cada jueves de 9.00 a 14.00 horas, a excepción de los festivos, en los que no se lleva a cabo esta actividad.

Mercadillo de Vélez-Málaga, uno de los más baratos de toda Málaga

Mercadillo de Vélez-Málaga, uno de los más baratos de toda Málaga / .

En cada uno de estos puestos, los usuarios pueden encontrar desde productos frescos como frutas y verduras hasta otras especialidades de alimentación como frutos secos, aperitivos o encurtidos.

Moda, decoración, artesanía y productos para el hogar en este mercadillo

Además, entre la oferta de este mercadillo destacan sus artículos de moda, tanto nueva como de segunda mano, además de complementos, bolsos, calzado o bisutería.

A estos se suman sus propuestas de decoración, textil, menaje del hogar, artesanía, flores y plantas, así como pequeños electrodomésticos, juegos, complementos para móviles y cosméticos, como colonias, cremas, jabones o maquillaje.

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Una amplia oferta que ha hecho del mercadillo de Vélez-Málaga uno de los favoritos de todos los usuarios que desean conseguir las mejores 'gangas' por pocos euros.

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