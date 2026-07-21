La Cámara de Comercio de Málaga celebra sus 140 años: "Hemos acompañado a varias generaciones de empresarios"

La Cámara de Comercio de Málaga celebra este 2026 sus 140 años de historia con una programación especial que pone en valor el papel que la institución ha desempeñado en el desarrollo económico de la provincia y reafirma su compromiso con el futuro del tejido empresarial malagueño.

La entidad ha presentado la imagen conmemorativa y el calendario de acciones que se desarrollarán durante los próximos meses bajo el lema "140 años al servicio de la provincia", un mensaje que resume su trayectoria acompañando a empresas, comercios, autónomos, emprendedores y profesionales desde finales del siglo XIX.

Una campaña para acercar la Cámara de Comercio a empresas y ciudadanía

La presentación ha tenido lugar en el patio de la sede de la institución, donde se ha dado a conocer la nueva identidad visual que identificará todas las iniciativas del aniversario.

La campaña pretende conectar la historia de la Cámara con los desafíos que afrontan actualmente las empresas malagueñas, especialmente en ámbitos como la digitalización, la innovación, la internacionalización, la formación, el emprendimiento, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, ha destacado que esta celebración "es mucho más que una efeméride", al considerar que supone una oportunidad para reconocer el camino recorrido junto al tejido empresarial y renovar el compromiso de la institución con el crecimiento económico de la provincia.

"La historia de la Cámara es también, en buena medida, la historia del desarrollo económico de Málaga, porque hemos acompañado a varias generaciones de empresarios adaptándonos a cada momento y a cada desafío", ha señalado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano. / L.O

¿Qué actividades incluye el 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Málaga?

La imagen conmemorativa comenzará a incorporarse de forma progresiva a todos los soportes institucionales de la Cámara. Entre las primeras actuaciones destacan:

La instalación de una gran lona en la sede de la institución.

La actualización de la identidad gráfica en la página web y las redes sociales.

La difusión de contenidos sobre la historia, los servicios y la aportación de la Cámara al desarrollo económico de Málaga.

La conmemoración arrancó oficialmente el 19 de julio, coincidiendo con el aniversario de la sesión constituyente celebrada en 1886. Como parte de las primeras acciones, este lunes se iluminarán de color rojo tanto la sede de la Cámara como el edificio del Ayuntamiento de Málaga.

La programación también contempla una campaña audiovisual, presencia en soportes publicitarios exteriores y digitales y distintas acciones de comunicación para acercar la labor de la institución a la ciudadanía.

La campaña se intensificará a partir de septiembre

Desde el próximo mes de septiembre, la Cámara reforzará la difusión del aniversario mediante campañas en mupis, soportes digitales, prensa, redes sociales y otros canales online.

El objetivo es dar a conocer tanto la trayectoria histórica de la entidad como los servicios que presta actualmente a empresas, autónomos y emprendedores de toda la provincia.

Uno de los momentos más relevantes llegará el 23 de octubre, fecha elegida para el acto institucional del 140 aniversario, que reunirá a representantes del ámbito empresarial, institucional y social de Málaga.

140 aniversario de la Cámara de Comercio de Málaga. / L.O

Una institución que ha acompañado la evolución económica de Málaga durante más de un siglo

Desde su constitución hace 140 años, la Cámara de Comercio de Málaga ha evolucionado al ritmo de las transformaciones económicas y sociales de la provincia.

Además de representar los intereses generales del tejido empresarial, la institución ha impulsado durante este tiempo programas dirigidos a favorecer la creación de empresas, la formación, la empleabilidad, la innovación y la apertura a nuevos mercados.

Con esta conmemoración, la Cámara reafirma su voluntad de seguir siendo una entidad cercana, útil y conectada con el territorio, acompañando a las empresas malagueñas en sus procesos de crecimiento y contribuyendo al desarrollo económico y social de toda la provincia.