Conecta Hostelería, una ayuda en red para los hosteleros hecha en Málaga

Todo comenzó con una avería. Como comenta el hostelero malagueño Daniel España, que es propietario de la cafetería Tu Sitio, junto a El Atabal, «en mayo, un domingo, tuve una avería en la cocina, se me reventó el desagüe de mi fregadero».

Al día siguiente, lunes, llamó al seguro, pero viendo que, hasta las 48 horas, no aparecería nadie, «llamé a mi hermano, tengo la suerte de que tiene una empresa de reforma; no podía permitir que el fregadero siguiera tirando agua».

Aunque, como recuerda, «no todo el mundo tiene un hermano que pueda hacer eso».

Finalmente, destaca, el perito del seguro no tardó 48 horas en aparecer sino «ocho días». En la actualidad, recuerda, y puesto que él hizo frente a todas las reparaciones, ha enviado toda la documentación al seguro y está pendiente de recibir la indemnización.

Daniel España, en un rincón de su bar cafetería de Málaga. / A.V.

Este incidente de mayo hizo recapacitar a Daniel España, que lleva desde los 16 años ligado al mundo de la hostelería. Como hace hincapié, en el día a día un hostelero tiene que atender muchos frentes: aparte de averías imprevistas, «como autónomo, como propietario, tienes que estar pendiente del personal, del horario, de si te falta un empleado porque se te ha puesto malo, de los distribuidores, de los pedidos, de si has pedido 10 cosas y te echan 6 y cómo repones un viernes...».

La lista de imponderables es infinita. Y como subraya, ¿cómo haces frente a una avería imprevista o cómo suples a un trabajador una serie de días porque ha enfermado?

Conecta Hostelería

En esos casos, incide en que no puede llamar a una asociación de hosteleros pidiendo una solución, porque no es ese su cometido. Por eso, ha pensado en poner en marcha Conecta Hostelería, un colectivo que, en la actualidad, está en pleno proceso de creación.

Pero, ¿qué es Conecta Hostelería?: «La idea es que, cualquier negocio, sea pequeño o grande, a través de Conecta Hostelería pueda conseguir distribuidores que te van a dar un servicio que estás buscando, un fontanero, un técnico del gas o de maquinaria, o un distribuidor del pan», detalla.

Si Conecta Hostelería sigue adelante, «y coge volumen», aventura, su idea crear una suerte de aplicación para que, a través del móvil, el hostelero pueda contratar todos esos servicios, ya sea electricista, gestor, técnico de marketing, «cualquier cosa».

Se trata de una propuesta unificada de servicios de Hostelería que, subraya, ahora mismo no existe en Málaga

De paso, hace hincapié, será una forma de que las empresas, los autónomos, a través de Conecta Hostelería consigan clientes, «porque eso al final va a unir empresas».

De paso, cuenta Daniel España, la idea es que todos los que prestan su servicio a los hosteleros en esta red de apoyo, puedan ser valorados por estos, para que el propietario del bar o del restaurante escoja a quienes mejor les convenga.

Ahora mismo, comenta, la plataforma ya tiene una cuenta en Instagram (Conecta Hostelería Málaga) y están empezando a unirse colaboradores, de forma que ahora mismo hay una quincena de autónomos y empresas en la nueva red, aunque falta el paso de constituirse oficialmente.

Central de compras: "Me estoy ahorrando 400 euros al mes"

Y algo complementario que ofrecería Conecta Hostelería sería una Central de compras previo pago de una cuota periódica, y que conllevaría un estudio previo gratuito de las posibilidades de cada negocio; de hecho, su cafetería Tu Sitio ya ha pasado por esta fase y, como explica, «me estoy ahorrando 400 euros al mes solamente en las compras».

Y también tiene en mente Daniel España una futura bolsa de trabajo. Muchas ideas para ‘conectar’ a los hosteleros de Málaga con este ambicioso proyecto.