Escapa del calor: cuatro destinos frescos desde Málaga por menos de 40 euros este verano

Las altas temperaturas también han cambiado nuestra manera de viajar. Y es que cada vez más viajeros buscan destinos "frescos" en los que poder huir de las olas de calor que azotan Málaga.

Esta nueva tendencia, conocida como ‘coolcations’, propone sustituir las vacaciones de sol y playa por escapadas a lugares con temperaturas más suaves, naturaleza y menor sensación de masificación.

Entre las alternativas disponibles desde Málaga destaca Irlanda, un país al que se puede llegar en vuelo directo desde la capital en aproximadamente tres horas. El verano irlandés registra una temperatura máxima media de 18,6 grados, mientras que en julio la máxima habitual se sitúa en torno a los 19,1 grados, según los valores climáticos de referencia de Met Éireann, el servicio meteorológico irlandés.

Ryanair conecta este verano Andalucía con Dublín, Cork, Shannon y Knock mediante seis rutas desde los aeropuertos de Málaga y Sevilla. En el caso de la capital de la Costa del Sol, existen vuelos directos a los cuatro destinos, aunque tres de ellos pueden encontrarse con precios de partida inferiores a los 40 euros.

Cork, desde 28,99 euros

La opción más económica es Cork, con billetes desde 28,99 euros por trayecto y un vuelo de unas dos horas y 55 minutos. Es una de las principales puertas de entrada al sur de la Ruta Costera del Atlántico y permite conocer localidades como Kinsale y recorrer las penínsulas y pueblos pesqueros de West Cork.

Cork. / La Opinión

Shannon, desde 29,99 euros

Los vuelos a Shannon parten de 29,99 euros y duran alrededor de tres horas. Su aeropuerto facilita el acceso a los Acantilados de Moher, el condado de Clare, Galway y Connemara, además de distintos tramos de la Wild Atlantic Way.

Countyclare, en Shannon / La Opinión

Cerca de Shannon, en el condado de Clare, destacan el castillo de Bunratty, que recrea la vida tradicional irlandesa; los espectaculares Acantilados de Moher; y Loop Head, un cabo con faro y grandes letras «EIRE» trazadas durante la Segunda Guerra Mundial.Dublín, desde 36,70 euros

Dublín desde 36 euros

La conexión con Dublín está disponible desde 36,70 euros, con una duración aproximada de tres horas y siete minutos. La capital irlandesa combina parques, barrios históricos, pubs y espacios culturales, y también puede servir como punto de partida para recorrer la isla.

Dublín. / L.O

Knock, desde 42,99 euros

La cuarta ruta directa es Knock (Ireland West), con vuelos desde 42,99 euros y una duración cercana a las tres horas y diez minutos. Es el aeropuerto más próximo a lugares del condado de Mayo como Westport, Croagh Patrick y la isla de Achill.

Esta ciudad es además conocida por La Virgen de Knock, na advocación mariana vinculada a una supuesta aparición ocurrida el 21 de agosto de 1879. Según los testimonios, 15 vecinos dijeron haber visto junto a una iglesia a la Virgen María, san José y san Juan Evangelista, además de un altar con un cordero y una cruz. La aparición fue silenciosa y se prolongó mientras los testigos rezaban bajo la lluvia.

Esculturas que rememoran la supuesta aparición mariana. / La Opinión

Desde entonces, Knock se ha convertido en uno de los principales destinos de peregrinación católica de Irlanda y alberga el Santuario de Nuestra Señora de Knock. Juan Pablo II lo visitó en 1979 y elevó su iglesia a la categoría de basílica.

Las tarifas corresponden a precios de ida y pueden variar según la fecha, la disponibilidad y los servicios adicionales contratados.