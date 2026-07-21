Hasta seis horas de espera en las urgencias de Las Lagunas: el Sindicato Médico denuncia un déficit estructural de profesionales

Un nuevo paciente cada cinco minutos, más de 30 usuarios pendientes de valoración y hasta seis horas de espera. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha vuelto a denunciar públicamente la “grave situación asistencial” que atraviesa el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Las Lagunas, en Mijas, como consecuencia del “déficit estructural” de profesionales que sufre desde hace años.

Este dispositivo es, según la organización sindical, el único punto de urgencias extrahospitalarias que presta asistencia continuada a los municipios de Mijas y Fuengirola, cuya población conjunta supera los 180.000 habitantes. Una cifra que aumenta considerablemente durante los meses de verano debido a la llegada de turistas.

Pese a ello, el sindicato critica que, en lugar de reforzar este servicio estratégico, la “falta de planificación” y la “incapacidad” de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Costa del Sol para atraer profesionales han llevado al dispositivo a “una situación de colapso”.

Unas urgencias para más de 180.000 vecinos de Mijas y Fuengirola

Según describe el SMM, durante el mes de julio prácticamente todos los días se producen llamamientos internos para cubrir voluntariamente turnos de médicos y enfermería que quedan vacantes, tanto de día como de noche. Un hecho que para la organización sindical no puede calificarse como “incidencia”, ya que es una situación que se repite, según afirman, de manera "continuada y previsible".

En este sentido, han recordado que el Distrito Costa del Sol obtuvo los peores resultados de toda la provincia en la última oferta de contratos de larga duración para médicos especialistas que finalizaron el MIR.

Solo seis de las 105 plazas de Medicina de Familia fueron aceptadas

De las 105 plazas ofertadas de Medicina de Familia, únicamente se aceptaron seis puestos (5,7%). En el caso concreto de los Dispositivos de Apoyo —de los que depende el funcionamiento de los SUAP— se ofertaron 36 plazas y ningún profesional aceptó incorporarse.

“Es decir, ningún médico quiso trabajar en los dispositivos encargados de sostener las urgencias extrahospitalarias del Distrito Costa del Sol”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que defienden que los resultados demuestran que los médicos “rechazan de forma masiva” trabajar en el Distrito Costa del Sol.

Ana Duarte, Antonio de la Cruz y Virginia Ortega durante la rueda de prensa en la sede del Sindicato Médico de Málaga. / L.O.

Para el sindicato, este escenario exige un “análisis profundo” de las condiciones laborales, la sobrecarga asistencial y la ausencia de incentivos que padecen estos profesionales. “Sin embargo, la Gerencia continúa sin adoptar medidas eficaces para revertir esta situación”, lamentan.

Las urgencias de Las Lagunas atienden a 300 pacientes al día

De acuerdo con los datos difundidos por el SMM, el SUAP de Las Lagunas atiende alrededor de 300 pacientes cada 24 horas. Durante algunas tardes de julio se ha llegado a registrar la entrada aproximada de un nuevo usuario cada cinco minutos.

La organización asegura que, en determinados momentos de la noche, se han acumulado más de treinta pacientes pendientes de valoración, con esperas que han alcanzado las seis horas. En alguna de estas situaciones, la atención dentro del centro ha quedado en manos de un solo médico y un enfermero, ya que el resto de los equipos se encontraba realizando asistencias domiciliarias urgentes.

“Los facultativos describen una situación equiparable a la vivida en incidentes con múltiples víctimas, pero sostenida durante horas y sin posibilidad de recibir refuerzos”, señalan en el escrito.

El sindicato reclama un plan extraordinario de refuerzo

Ante esta situación, el Sindicato Médico de Málaga reclama a la Administración sanitaria la puesta en marcha de un plan extraordinario de refuerzo para el SUAP de Las Lagunas y una revisión urgente de su dotación estructural de médicos y personal de enfermería.

También solicita incentivos específicos para las plazas de urgencias extrahospitalarias y un plan de captación y fidelización que permita “revertir el fracaso evidenciado en la reciente adjudicación de plazas MIR”.

Entre sus peticiones se encuentra igualmente que los servicios de Prevención de Riesgos Laborales evalúen el impacto de la sobrecarga sobre la seguridad de pacientes y trabajadores. Por último, el sindicato exige la convocatoria inmediata de una reunión con las organizaciones sindicales para abordar la situación.

Respuesta de la Junta

Por su parte, el Distrito Sanitario Costa del Sol rechaza las afirmaciones realizadas por el SMM y asegura que “no se corresponden con la realidad asistencial”.

“La Zona Básica de Salud de Fuengirola-Mijas tiene cubiertos el 100 % de los puestos de Medicina de Familia y el SUAP de Las Lagunas ha cubierto tanto las sustituciones como el plan vacacional. Además, desde el pasado 16 de julio y hasta el 30 de septiembre dispone de un cuarto equipo médico-enfermera en horario nocturno (22:00 a 08:00 horas) para reforzar la atención”, afirman.

“En ningún momento ha sido necesario realizar llamamientos internos para cubrir plazas de médicos, por lo que resulta incorrecto hablar de un déficit estructural de profesionales”, añade la Junta.

Asimismo, indican el SUAP de Las Lagunas no ha sido incluido en el Protocolo de gestión de la demanda asistencial en zonas de mayor afluencia turística, ya que “el incremento de su actividad durante el verano es inferior al 10% respecto al periodo basal, muy por debajo de los umbrales que justifican la activación de medidas extraordinarias”.