'Flores para la Victoria', el nuevo cartel de la Feria de Málaga que reivindica la identidad de la ciudad

A menos de un mes para el inicio de la Feria de Málaga, la ciudad ultima los preparativos para una de sus citas más esperadas del año. Este martes se ha presentado el cartel ganador de la edición de 2026, ‘Flores para la Victoria’, la obra que se ha alzado como ganadora en un concurso marcado por la polémica debido al uso de la inteligencia artificial (IA) en la composición y diseño de algunas de las propuestas finalistas.

El cartel, obra de la malagueña Patricia Castro Bohórquez, está compuesto por tres elementos principales: la imagen de Santa María de la Victoria, patrona de Málaga; la tipografía con el texto ‘Feria de Málaga’ y unos claveles, una flor estrechamente "vinculada al pueblo" y tradicional en las ofrendas florales a las imágenes religiosas, como explicaba la artista. La composición se completa con el azul, el color corporativo de la ciudad de Málaga y del manto de la Virgen de la Victoria, y el rojo de los claveles, trasladado también a la tipografía para reforzar su protagonismo.

Collage con los carteles de los últimos años de la Feria de Málaga / L.O

La autora de la obra explicó durante la presentación que el cartel nace como una reivindicación de la identidad malagueña. "Estamos viviendo una una época de pérdida de identidad y somos nosotros mismos los que tenemos en nuestra mano evitar que se pierda", señaló Patricia durante la presentación del cartel en el Ayuntamiento de Málaga. “Somos los propios malagueños quienes tenemos que elegir qué queremos contar de nuestra ciudad, de nuestro patrimonio y de nuestra historia. De esa inquietud nace este cartel de la Feria".

Votación

El cartel ganador, ‘Flores para la Victoria’, obtuvo un total de 2.584 votos, lo que representa el 38% del total de sufragios. En segundo lugarquedó ‘La Farola de Málaga’, con 2.417 votos (36%), mientras que la tercera posición fue para ‘Donde la luz baile’, que recibió 1.179 votos (17%). Completaron la clasificación ‘Feria de Málaga’, con 409 votos (6%), y ‘Camisa blanca’, con 225 votos (3%), en cuarta y quinta posición, respectivamente.