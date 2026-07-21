Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte violenta de una mujer en BenahavísCrimen machista en AntequeraOla de calor en MálagaCasos de melanomaOportunidad para el mercado de TeatinosAmenazan a la alcaldesa de RondaRegreso de Carlos DotorCamiseta de las dos estrellas
instagramlinkedin

Solidaridad

Fundación Unicaja entrega la recaudación de su velada solidaria con Antoñito Molina a la Casa Ronald McDonald

La Sala Fundación Unicaja María Cristina acogió este evento solidario con la participación del músico roteño, padrino de la asociación beneficiaria, que ofrece hogar gratuito para las familias desplazadas con motivo del tratamiento médico de sus hijos enfermos

Fundación Unicaja entrega la recaudación de su velada solidaria con Antoñito Molina a la Casa Ronald McDonald

Fundación Unicaja entrega la recaudación de su velada solidaria con Antoñito Molina a la Casa Ronald McDonald

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

Fundación Unicaja entrega la recaudación de su velada solidaria con Antoñito Molina a la Casa Ronald McDonald. La Sala Fundación Unicaja María Cristina acogió este martes este evento solidario que contó con la participación del músico roteño, padrino de la asociación beneficiaria, que ofrece hogar gratuito para las familias desplazadas con motivo del tratamiento médico de sus hijos enfermos.

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el artista Antoñito Molina hicieron entrega del cheque solidario con la recaudación a la gerente de la Casa Ronald McDonald de Málaga, Belén Collantes. El donativo procede de la venta de entradas.

Noticias relacionadas y más

El público disfrutó de la actuación del artista, autor de éxitos como ‘Y te voy a querer’, ‘Me estoy volviendo loco’ y ‘Dicen que el mundo se acaba’, en la emblemática sala malagueña. Tras el éxito de su gira ‘A la aventura tour’, con la que colgó sold out en todas las fechas y recorrió los principales escenarios de nuestro país, y tras un año irrepetible con su gira ‘Me prometo’, Antoñito Molina se encuentra inmerso en el fin de gira bajo el nombre ‘Mis Últimos Me Prometo’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía abre diligencias por los movimientos de tierras en la parcela donde iba a ir la Nueva Rosaleda, en el Puerto de la Torre
  2. Ya no queda Málaga para los malagueños': oleada de críticas por el Carrefour que sustituirá a la Tetería San Agustín
  3. Vecinos de cinco barrios de Bailén-Miraflores anuncian que limpiarán uno cada día
  4. Málaga mantiene una demanda de autocaravanas capaz de duplicar la superficie actual habilitada
  5. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  6. Fiestas de la Virgen del Carmen en la provincia de Málaga 2026: horarios y procesiones marineras del 16 de julio
  7. Reabierta la AP-7 tras el grave accidente que deja dos muertos y siete heridos en Benahavís: 'Los técnicos han trabajado toda la noche
  8. Málaga reserva 27 millones para el soterramiento de Valle-Inclán que eliminará los atascos: las obras se prolongarán hasta 2030

Fundación Unicaja entrega la recaudación de su velada solidaria con Antoñito Molina a la Casa Ronald McDonald

Fundación Unicaja entrega la recaudación de su velada solidaria con Antoñito Molina a la Casa Ronald McDonald

Rocío Fernández Barrientos, de CUIMA, y Verónica Núñez Romero, de Alfar Tierra Cocida, ganan los premios Empresaria Malagueña del Año

Rocío Fernández Barrientos, de CUIMA, y Verónica Núñez Romero, de Alfar Tierra Cocida, ganan los premios Empresaria Malagueña del Año

Cuatro mujeres muertas con violencia en las últimas 24 horas: dos se han producido en la provincia de Málaga

Cuatro mujeres muertas con violencia en las últimas 24 horas: dos se han producido en la provincia de Málaga

McDonald's ya tiene fecha de apertura este julio para su nuevo local en la calle Pacífico de Málaga

McDonald's ya tiene fecha de apertura este julio para su nuevo local en la calle Pacífico de Málaga

El gol de Ferrán que hizo temblar Málaga: la provincia registró actividad sísmica durante la final del Mundial

El gol de Ferrán que hizo temblar Málaga: la provincia registró actividad sísmica durante la final del Mundial

La Aemet activa el aviso amarillo por calor en Málaga: los termómetros rozarán los 40 grados salvo en la Axarquía

La Aemet activa el aviso amarillo por calor en Málaga: los termómetros rozarán los 40 grados salvo en la Axarquía

La regla ABCDE para detectar un melanoma: las cinco señales de alerta para saber si un lunar es peligroso

La regla ABCDE para detectar un melanoma: las cinco señales de alerta para saber si un lunar es peligroso

La izquierda de Málaga se vuelve a unir y guiña un ojo a Adelante Andalucía: "Juntas somos más fuertes"

La izquierda de Málaga se vuelve a unir y guiña un ojo a Adelante Andalucía: "Juntas somos más fuertes"
Tracking Pixel Contents