Solidaridad
Fundación Unicaja entrega la recaudación de su velada solidaria con Antoñito Molina a la Casa Ronald McDonald
La Sala Fundación Unicaja María Cristina acogió este evento solidario con la participación del músico roteño, padrino de la asociación beneficiaria, que ofrece hogar gratuito para las familias desplazadas con motivo del tratamiento médico de sus hijos enfermos
Fundación Unicaja entrega la recaudación de su velada solidaria con Antoñito Molina a la Casa Ronald McDonald. La Sala Fundación Unicaja María Cristina acogió este martes este evento solidario que contó con la participación del músico roteño, padrino de la asociación beneficiaria, que ofrece hogar gratuito para las familias desplazadas con motivo del tratamiento médico de sus hijos enfermos.
El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el artista Antoñito Molina hicieron entrega del cheque solidario con la recaudación a la gerente de la Casa Ronald McDonald de Málaga, Belén Collantes. El donativo procede de la venta de entradas.
El público disfrutó de la actuación del artista, autor de éxitos como ‘Y te voy a querer’, ‘Me estoy volviendo loco’ y ‘Dicen que el mundo se acaba’, en la emblemática sala malagueña. Tras el éxito de su gira ‘A la aventura tour’, con la que colgó sold out en todas las fechas y recorrió los principales escenarios de nuestro país, y tras un año irrepetible con su gira ‘Me prometo’, Antoñito Molina se encuentra inmerso en el fin de gira bajo el nombre ‘Mis Últimos Me Prometo’.
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