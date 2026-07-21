Campeones del mundo
El gol de Ferrán que hizo temblar Málaga: la provincia registró actividad sísmica durante la final del Mundial
La celebración del campeonato del mundo de fútbol provocó picos de vibración de hasta 40 cuentas de amplitud en Málaga
La euforia de ser ganadores en el mundial de fútbol ha hecho vibrar a Málaga en los momentos claves del partido. Los saltos tras cada gol y las celebraciones multitudinarias tras ese 1-0 para España contra Argentina no solo movieron a una multitud de malagueños, si no que la tierra tembló hasta alcanzar picos cercanos a las 40 cuentas de amplitud.
Los datos recogidos por una estación del Instituto Geográfico Nacional (IGN) muestran un notable incremento de las vibraciones coincidiendo con algunos de los momentos más destacados del partido, especialmente con el gol de Ferrán y el pitido final.
La gráfica, que analiza las aceleraciones detectadas entre las 23.00 y la 1.00 del 19 al 20 de julio, muestra que durante buena parte del periodo, la señal se mantiene dentro de los niveles habituales, pero experimenta varios repuntes relacionados con las principales acciones del partido
El pitido final provoca la señal más intensa
El episodio más destacado se produce en el pitido final, que tuvo lugar a media noche.
La celebración tras el pitido que nos proclamó campeones del mundo duró varios minutos, por lo que la alteración destaca tanto por su intensidad por su duración. En ese momento, la señal llega a aproximarse a las 40 cuentas de amplitud en sentido negativo y supera las 30 en sentido positivo.
El gol de Ferrán, otro momento clave
Otro de los grandes aumentos aparece en torno a las 23.43, durante el gol de Ferrán en el minuto 106, cuando el registro también supera ampliamente el nivel de fondo y supera las 30 cuentas de amplitud.
Goles anulados y expulsado
Los goles anulados a Nico Williams y a Ferrán también causaron furor y por ello provocaron oscilaciones, aunque más breves y de menor intensidad. Otro momento clave en el partido, y que así lo refleja también el gráfico, fue la expulsión del jugador argentino Enzo Fernández, la cual genera una alteración menor, situada por encima del nivel de fondo.
¿Por qué se producen estas variaciones?
Este comportamiento viene dado por varios factores. Por un lado, los saltos, gritos y celebraciones simultáneas, provocaron estos movimientos. También afectaron los desplazamientos que tuvieron lugar justo después de este pitido, de todos los aficionados que salieron a la calle a celebrarlo con sus coches o a pie. Además, los cohetes y petardos que se lanzaron durante la celebración también pueden afectar a las variaciones de la tierra.
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