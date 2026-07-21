Elecciones municipales
La izquierda de Málaga se vuelve a unir y guiña un ojo a Adelante Andalucía: "Juntas somos más fuertes"
Los seis partidos que conformaron Por Andalucía en las autonómicas del 17 de mayo volverán a concurrir en coalición a las municipales de la provincia malagueña, a la espera de designar nombre de marca y candidatura
La izquierda malagueña se conjura para presentar una candidatura unitaria a las municipales de 2027, aunque todavía no se conoce el nombre de la marca ni su cabeza de lista. Aún se autodenominan como Por Andalucía, la coalición que los unificó el pasado 17 de mayo para concurrir a las elecciones autonómicas, donde mantuvieron los cinco escaños que ya ostentaban en la pasada legislatura a costa de los ocho que logró reunir la "izquierda andalucista" de José Ignacio García, que partía de los dos escaños.
Son seis partidos los que integran la nueva candidatura que plantará cara a la Málaga de Francisco de la Torre: Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar (que se ha anexionado Más País), Alternativa Republicana, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Representantes de todos ellos se han reunido este martes junto al nuevo mural de El Kanka en el Parque del Oeste para presentar con "mucha alegría e ilusión" un proyecto unitario que busca hacer de la ciudad de Málaga "un paraíso para la gente trabajadora". Así lo ha expresado el propio Nico Sguiglia, portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento y líder de Podemos en la provincia (ahora también coordinador de la gestora andaluza de su partido, al menos, hasta después de las municipales).
"Hoy iniciamos un camino para conjurarnos, para recuperar los pueblos y las ciudades de la provincia de Málaga, para que se acabe el tiempo de Paco de la Torre, de Ángeles Muñoz, de García Urbano y de tantos alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que han puesto los gobiernos locales al servicio de los especuladores y de los rentistas", ha reivindicado Toni Morillas, líder de Izquierda Unida en la provincia y concejala de Con Málaga en el Ayuntamiento. Bajo esa premisa, Morillas tiene dos convicciones. La primera, que ese cambio "es posible". La segunda, que "juntas son más fuertes y capaces" de alcanzar el objetivo.
La coalición no tiene intención de cerrar la candidatura todavía, sino todo lo contrario. En septiembre, además de arrancar el curso político y comenzar a diseñar el calendario electoral, tendrá lugar la primera gran asamblea de la formación a la que aún se refieren como Por Andalucía, un encuentro en el que instan a organizaciones políticas y sociales a "arrimar el hombro". Preguntados por La Opinión a cerca de una posible coalición con Adelante Andalucía, Morillas ha respondido que el grupo está dispuesto, "como no puede ser de otra manera", a trabajar, dialogar y "hacer los esfuerzos que haya que hacer" para que la candidatura pueda construir las alianzas políticas y sociales más amplias posibles.
Sorpaso de Adelante Andalucía
Las elecciones andaluzas se saldaron aquel 17 de mayo con un claro sorpaso de la izquierda fresca de José Ignacio García y conviene estudiar qué ocurrió para poder extrapolarlo a las municipales del próximo año. Adelante Andalucía no solo cuadruplicó sus escaños en la cámara autonómica, sino que superó en tres sillones a la coalición liderada por Antonio Maíllo.
Según un simulacro electoral elaborado y publicado por La Opinión, si se extrapolan al plano municipal los más de 31.000 votos que recibió Luis Rodrigo, candidato de Adelante por Málaga, en las autonómicas, su formación podría pasar de no tener representación en el Consistorio a contar con tres voces nuevas en el órgano municipal. De esta manera, el partido irrumpiría de lleno en la escena política malagueña, pues tres sillones que ahora pertenecen a alguno de los cuatro partidos representados, tendrán que cambiar de propietario.
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