Málaga activa la alerta amarilla por calor: se podrán superar los 40 grados

El calor vuelve a apretar este martes, 21 de julio, en buena parte de la provincia de Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en las comarcas de Antequera y Ronda, así como en la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce.

Las alertas permanecerán vigentes entre las 13.00 y las 20.59 horas, coincidiendo con las horas centrales y más calurosas de la jornada. La Axarquía es la única comarca malagueña que queda fuera de los avisos por calor.

Antequera y Ronda apuntan a los 39 grados

En las zonas de Antequera y Ronda, los termómetros podrán alcanzar los 39 grados, aunque Aemet advierte de que localmente podrían superarse los 40 grados. La probabilidad de que se registren estas temperaturas se sitúa entre el 40% y el 70%.

En la Costa del Sol y el Guadalhorce, la previsión apunta a máximas de 36 grados, con una probabilidad superior al 70%. Sin embargo, en puntos del interior y en el extremo occidental de esta zona se podrán rebasar los 39 grados.

Cuidado con el sol

Ante este episodio de calor, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a menores, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.