Con Málaga apoya el contencioso de los vecinos del Centro por falta de control municipal de los pisos turísticos

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha mostrado su respaldo a la decisión de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga, adelantada por La Opinión, de acudir a la vía judicial para exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de la normativa urbanística sobre las viviendas de uso turístico, una iniciativa que considera “el resultado de años de absoluta dejación de funciones por parte del equipo de gobierno del PP”.

Morillas ha señalado que “es profundamente significativo que sean los propios vecinos y vecinas de Málaga quienes tengan que acudir a los tribunales para exigir al equipo de gobierno de Francisco de la Torre que haga cumplir su propio Plan General de Ordenación Urbana. Si la ciudadanía se ve obligada a defender la legalidad frente a la propia Administración es porque el equipo de gobierno municipal ha renunciado deliberadamente a ejercer sus competencias”.

“El equipo de gobierno del PP de Málaga creemos que acabará condenado por su inacción frente a las manifiestas ilegalidades de los pisos turísticos, igual que ya fue condenado por un juez por su inacción frente al ruido desproporcionado que soportan los vecinos en algunas zonas de Málaga”.

La portavoz del grupo Con Málaga, Toni Morillas, en rueda de prensa / Esperanza Mendoza

"Absoluta falta de voluntad política para actuar frente a un modelo especulativo"

La portavoz adjunta de Con Málaga recuerda que la propia asociación denuncia que el Ayuntamiento ha permitido durante 15 años el funcionamiento de viviendas de uso turístico en edificios residenciales incumpliendo las condiciones establecidas por el PGOU, sin adoptar las medidas de disciplina urbanística que le corresponden. “No hablamos de un vacío legal, hablamos de una absoluta falta de voluntad política para actuar frente a un modelo especulativo que ha expulsado a miles de vecinos de sus barrios”, ha afirmado.

Para Morillas, “el PP ha sido y sigue siendo el principal aliado de los intereses especulativos y de los fondos de inversión en Málaga, mientras abandonaba a quienes quieren seguir viviendo en el centro histórico y en el resto de barrios de Málaga”. En este sentido, ha recordado que Málaga capital acumula actualmente más de 12.600 viviendas de uso turístico registradas, una cifra que ha disparado el precio de la vivienda, ha reducido la oferta residencial y ha acelerado la expulsión de la población de numerosos barrios.

Calle Carretería, una de las zonas del Centro con más pisos turísticos en edificios residenciales. / Álex Zea

“El equipo de gobierno de Francisco de la Torre lleva años anunciando de cara a la galería medidas que llegan tarde, son ineficaces, claramente insuficientes o directamente no se aplican. La permisividad con los pisos turísticos ha sido una decisión política que ha tenido consecuencias devastadoras sobre el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal”, ha denunciado.

Que el Consistorio "haga cumplir la legalidad urbanística"

La portavoz adjunta de Con Málaga ha insistido en que “el equipo de gobierno del PP no puede seguir escudándose en la falta de competencias cuando sí dispone de herramientas urbanísticas y de disciplina para actuar frente a las actividades que incumplen el planeamiento”. Asimismo, ha reclamado que el Consistorio “abandone su actitud pasiva, haga cumplir la legalidad urbanística y defienda el interés general frente al negocio especulativo”.

Morillas ha trasladado el apoyo de Con Málaga a la Asociación de Vecinos Centro Antiguo y al conjunto del movimiento vecinal que “lleva años denunciando un problema que el equipo de gobierno ha preferido ignorar”. “Los vecinos y vecinas de Málaga no deberían tener que acudir a los tribunales para conseguir que el Ayuntamiento cumpla con su obligación. Si hoy existe este procedimiento judicial es porque el PP ha elegido proteger el negocio de los pisos turísticos antes que el derecho de la ciudadanía a vivir en sus barrios”, ha concluido.