McDonald's ya tiene fecha de apertura este julio para su nuevo local en la calle Pacífico de Málaga

La conocida cadena de restauración McDonald's ultima su apertura en el Paseo Marítimo de Poniente en Málaga capital en los bajos del bloque situado a la altura de la calle Pacífico número 55. Las obras de reforma y adecuación de estos espacios comenzaron el pasado mes de abril, tal y como informó en su momento este periódico, y se han prologando hasta la fecha. La previsión es que este nuevo McDonald's abra sus puertas el próximo jueves 30 de julio, según han explicado fuentes del sector comercial.

El establecimiento de McDonald's ocupa tanto el local que hasta hace unos meses era la Pizzería Bellavista, como el espacio colindante, que en los últimos tiempos había estado desocupado (y que anteriormente fue el asador Torre Mónica). Estos dos locales conforman toda la planta baja comercial del edificio en el que se encuentran.

McDonald's estará en condición de arrendatario en ambos locales tras haber alcanzado, en el caso del local de la Pizzería Bellavista, un acuerdo de traspaso del alquiler y, en el del antiguo asador, un contrato de alquiler con el inversor que compró recientemente ese espacio. La operación, cerrada el pasado mes de abril, fue intermediada por la consultora Eurobienes.

El local de Bellavista tiene una superficie de 260 metros cuadrados, y el local colindante una superficie de 110 metros. De esta forma, el establecimiento resultante de la unión tiene una superficie de unos 370 metros cuadrados más terraza.

Otra imagen del nuevo McDonald's de la calle Pafícico en Málaga, que ultima su apertura. / L. O.

Se prevé que este McDonald's disponga de una plantilla de entre 40 y 50 trabajadores.

Una treintena de restaurantes en Málaga

McDonald's cuenta con 30 restaurantes en Málaga, nueve de ellos en la capital. El resto se ubican en Mijas (2), Marbella (4), Torremolinos (2), Ronda, Estepona, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Alhaurín de la Torre, Coín, Fuengirola (3), Antequera, Estepona y Benalmádena (2).

Imagen de plano del edificio de la calle Pacífico de Málaga, en el Paseo Marítimo de Poniente, donde se ubicará el Mcdonald's. / La Opinión

Este pasado mes de octubre de 2025 se conoció también que esta cadena de hamburguesería ha iniciado los trámites ante el Ayuntamiento de Málaga para el proyecto de instalación de un nuevo restaurante en la capital que estaría ubicado en la calle Mármoles, en el barrio de la Trinidad. De momento, la compañía ha realizado una solicitud de calificación ambiental para la actividad en el emplazamiento que acogería el restaurante.

La ubicación para la que se pide la solicitud es la del espacio que ocupa los números 50, 52 y 54 de esta calle de Málaga, y que corresponden, en parte, al lugar que hasta finales de 2023 albergaba el famoso y centenario bar El Racimo, y a un local comercial de la planta baja de un nuevo bloque de viviendas.