Los mecánicos de Málaga convocan huelga: "No pueden trabajar 1.756 horas"

El sector de la automoción de Málaga se pone en pie de guerra contra la patronal. Los cerca de 5.900 trabajadores de talleres, concesionarios y empresas vinculadas a esta actividad están convocados a una huelga los próximos 30 y 31 de julio y 3 de agosto ante la falta de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Comisiones Obreras (CCOO), que cuenta con alrededor del 60% de la representación sindical del sector, reclama a las patronales AMA y Fedama que revisen un convenio que considera "obsoleto" y que adapten las condiciones laborales a los cambios experimentados por la automoción durante las últimas décadas.

"Las plantillas de las empresas de automoción de la provincia de Málaga han manifestado la necesidad de hacer cambios en su convenio colectivo, que es obsoleto y pone en riesgo a los trabajadores", ha señalado Andrés González Gato, secretario general de CCOO Industria en Málaga.

"El sector y los materiales han cambiado, y el convenio vigente está fuera de contexto", ha añadido el responsable sindical.

Una reducción de las 1.756 horas de trabajo anuales

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la jornada laboral, fijada actualmente en 1.756 horas anuales, una de las más elevadas de los convenios colectivos de la provincia de Málaga dentro del sector de la automoción.

CCOO exige una reducción de la jornada laboral y una mejora de las condiciones laborales. "No pueden trabajar 1.756 horas al año. Es una de las jornadas más altas que hay en Málaga", ha defendido González Gato.

El sindicato también reclama mejoras salariales y acusa a la patronal de negarse a aplicar una sentencia sobre la forma en la que debe calcularse el salario durante el periodo de vacaciones.

Un complemento que reconozca la experiencia

Otra de las reivindicaciones es la creación de un complemento de antigüedad que permita reconocer la experiencia de los trabajadores y fidelizar a las plantillas.

"Instamos a la patronal, dado que no existe un complemento de antigüedad, a que se establezca uno que fidelice y reconozca la experiencia", ha explicado González Gato.

La propuesta plantea que un trabajador que lleve diez años en una empresa pueda percibir una retribución superior por su trayectoria y conocimientos. "No se valora la experiencia de las plantillas y las condiciones de trabajo deben mejorarse para evitar que los mecánicos busquen empleo en otros sectores", ha señalado Carlos Moya, responsable de Acción Sindical de CCOO Industria.

Riesgos por coches eléctricos y productos de pintura

El sindicato también pide que el convenio regule y remunere los riesgos laborales asociados a los nuevos vehículos eléctricos y al contacto con productos utilizados en los trabajos de chapa y pintura.

"Los automóviles y los productos de chapa y pintura son distintos en la actualidad y requieren una mayor prevención y un complemento de peligrosidad por los riesgos que suponen", ha explicado González Gato.

CCOO no ha planteado todavía una cuantía concreta para este complemento, pero exige que quede recogido en el nuevo convenio. El sindicato considera que los riesgos y materiales actuales poco tienen que ver con los que existían cuando se redactaron las primeras condiciones laborales del sector.

La mitad de la plantilla no cobra el plus de transporte

Otro de los puntos de conflicto es el plus de transporte. CCOO solicita que se actualicen los criterios para cobrarlo, ya que, según sus cálculos, alrededor del 50% de los trabajadores no lo recibe, pese a tener que desplazarse hasta sus centros de trabajo.

"Las distancias han cambiado y deben modificarse los criterios para su abono. La mitad de la plantilla no recibe ese plus, aunque sí realiza los desplazamientos", ha señalado el secretario general del sindicato.

Málaga y Huelva son las únicas provincias andaluzas que cuentan con un convenio específico para el sector de la automoción. En el resto de Andalucía, estos trabajadores se encuentran adscritos a los convenios del Metal o del Comercio.

Una reunión en el Sercla antes de la huelga

Sindicatos y patronal tienen previsto reunirse el próximo 27 de julio en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para tratar de alcanzar un acuerdo que permita desconvocar los paros.

"Tras la reunión en el Sercla veremos si se produce algún avance. De no ser así, valoraremos ampliar las fechas de huelga", ha advertido González Gato.

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Por el momento, la convocatoria se mantiene para los días 30 y 31 de julio y 3 de agosto, aunque CCOO no descarta nuevas movilizaciones si las patronales AMA y Fedama no aceptan revisar las principales condiciones del convenio.