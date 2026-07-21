Casi dos diagnósticos al día: Málaga registra 600 casos de melanoma al año, el cáncer de piel más agresivo

Un diagnóstico precoz en el caso del melanoma, el cáncer de piel más agresivo, suele ser sinónimo de curación. Por ello, los dermatólogos insisten en la importancia de detectarlo a tiempo, revisar los lunares de forma periódica y prestar atención a cualquier cambio sospechoso.

Para concienciar sobre la importancia de estos gestos y de la prevención, llega a Málaga la campaña ‘Objetivo Cero Melanoma 2026’, impulsada por Cantabria Labs con el apoyo de la Fundación de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Se trata de la segunda parada de este tour nacional, que este martes 21 de junio ha hecho escala en el Muelle Uno de la capital, donde ha reunido a dermatólogos y a la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín.

Carolina Marín comprometida con la prevención del cáncer piel

“Creo que personalidades y gente conocida en este mundo tenemos que dar voz a cosas importantes. Y una de ellas es el melanoma”, ha afirmado la campeona olímpica. “Reconozco que mi forma de entender la protección solar ha cambiado mucho a lo largo de mi vida. Antes no se hablaba tanto del impacto que puede tener el sol a largo plazo, pero la ciencia ha demostrado que no se trata solo de protegerte en momentos puntuales, sino de incorporar ciertos hábitos en el día a día. Ahora lo tengo completamente integrado en mi rutina así como la visita al dermatólogo de manera periódica”, ha destacado Marín.

Málaga registra alrededor de 600 casos de melanoma cada año

La elección de Málaga como segunda parada de la campaña no es casualidad, sino que responde a las elevadas cifras que registra la provincia. Según datos de la AECC, cada año se diagnostican en torno a 600 nuevos casos de melanoma.

Por su parte, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor incidencia de melanoma del país, con entre 10 y 12 casos por cada 100.000 habitantes, a los que se suman más de 2.300 casos de otros tumores cutáneos.

Leandro Martínez jefe de servicio de Dermatología del Hospital Regional de Málaga y director de la clínica dermatológica Dermacenter, ha explicado que existen tres tipos principales de cáncer de piel: el carcinoma basocelular —el más frecuente—, el carcinoma epidermoide y el melanoma, que es el “más agresivo”.

Estos son los tres tipos principales de cáncer de piel: el melanoma, más agresivo

El dermatólogo advierte de que los casos de cáncer de piel se encuentran en aumento. “Lo cual nos tiene que invitar a todos a revisar las medidas que estamos utilizando y a saber que el sol tiene muchos beneficios, pero que no podemos permitir que nos pase esta factura en la piel”, ha subrayado. Asimismo, el especialista ha incidido en que se trata del tumor más prevenible que existe: “El cáncer de piel es el cáncer más prevenible que nos puede afectar a las personas”.

Precisamente, para saber cómo prevenirlo, cuatro dermatólogos estarán este martes en el Muelle Uno enseñando a los malagueños la regla ABCDE para detectar cambios sospechosos en un lunar. Las cinco señales a las que hay que estar atento son: Asimetría, Bordes irregulares, Color no homogéneo, Diámetro superior a 6 milímetros y Evolución o cambios en el aspecto del lunar.

Se trata de una "herramienta sencilla y accesible" que puede resultar determinante para la detección precoz del melanoma, y cuyo conocimiento, según los dermatólogos, sigue siendo uno de los principales déficits de la población española.

La campaña ‘Objetivo Cero Melanoma 2026’ llega al Muelle Uno de Málaga / A.T.

La regla ABCDE para detectar un melanoma a tiempo: estas son las cinco señales de alerta

Según datos del Observatorio Heliocare by Cantabria Labs, alrededor del 80% de la población española no conoce la regla ABCDE, y casi la mitad no se revisa los lunares de forma periódica. "Estos datos reflejan que todavía existe un importante margen de mejora en la concienciación y en la adopción de hábitos preventivos”, ha señalado el doctor Juan José Andrés Lencina, dermatólogo y director médico de Cantabria Labs.

“Queremos intentar con este tipo de iniciativas llegar a toda la población para que sean conscientes de lo importante que puede ser un gesto tan sencillo como revisarse los lunares”, ha incidido el dermatólogo, que ha animado a los malagueños a acercarse al Muelle Uno. “Queremos poner a cero el melanoma”, ha concluido.

Además de aprender la regla ABCDE y cómo detectar de forma temprana posibles señales de alerta, los especialistas ofrecerán información sobre cómo protegerse adecuadamente del sol durante todo el año y sobre la importancia de la autoexploración periódica de la piel, así como de visitar al dermatólogo.

Cómo proteger la piel del sol durante todo el año

“Un diagnóstico precoz suele ser sinónimo de curación”, ha asegurado el doctor Leandro Martínez, que ha incidido en la importancia de la prevención. “Vamos a intentar tener un hábito adecuado y que nunca desarrollemos un melanoma”. Para ello, ha destacado, es fundamental la fotoprotección.

“Desde la crema fotoprotectora, pero también saber que no nos debemos exponer en la franja horaria del mediodía, que es cuando el índice de radiación ultravioleta es máximo. Buscar espacios de sombra, utilizar ropa adecuada, gorra, sombrero… Es decir, saber convivir con el sol”, ha detallado. “El sol tiene mucho positivo y nos lo tenemos que intentar llevar todo, pero evitemos que nuestra piel lo sufra”, ha resumido.

Por su parte, la directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer, Isabel Orbe, ha hecho también hincapié en la importancia de la prevención. “La piel tiene memoria, se acumula en el tiempo y el 40% del cáncer se puede prevenir”, ha recalcado. “Nos han dado en el cáncer de piel la regla clara para prevenirlo. Ojalá otros tipos de cáncer tuvieran las cosas tan claras como lo tiene el melanoma”, ha concluido.