Nuevo intento para el mercado de Teatinos: Málaga reabre la concesión de la obra tras el fracaso del primer concurso

El distrito de Teatinos-Universidad sigue esperando su mercado de abastos, pero el proyecto no se ha rendido. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al expediente de contratación y ha convocado un nuevo procedimiento abierto para conceder la obra pública que permitirá construir y explotar el futuro mercado municipal de Teatinos. Es el segundo intento del Ayuntamiento tras quedar desierta la primera licitación hace dos años, cuando ninguna empresa se presentó al concurso.

Un mercado, tres zonas y 40 años de concesión

El proyecto contempla un único edificio con varios usos: una zona de mercado con puestos de venta, un local comercial y una zona de aparcamiento. La empresa que gane el concurso se encargará de gestionar las tres partes: construirá el edificio, explotará el aparcamiento y el local comercial, y además gestionará de forma indirecta el propio mercado de abastos.

A cambio, la concesión durará 40 años, contados desde el día siguiente a la firma del contrato. Durante ese tiempo, será la empresa adjudicataria quien pague todos los costes, tanto de la construcción como del funcionamiento posterior. Cuando termine ese plazo, el edificio pasará a ser propiedad municipal.

¿Cómo se elegirá a la empresa ganadora?

El Ayuntamiento tramitará la adjudicación mediante un procedimiento abierto con regulación armonizada, el mismo tipo de procedimiento que ya se usó en el primer intento y que sigue lo establecido en la ordenanza municipal de mercados de abastos. El anuncio de la licitación se publicará próximamente en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Málaga, dentro de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por ahora, el pliego fija un mínimo de 20 puestos de mercado, aunque el proyecto original permitía llegar hasta 68. El aparcamiento tendrá alrededor de 100 plazas para clientes, además de espacio para carga y descarga. Todavía no se sabe cuánto costará alquilar cada puesto: ese precio lo fijará la empresa que finalmente se quede con la concesión.

Qué cambia respecto al primer intento

Según ha explicado a este medio Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de Gobierno, la principal novedad de esta segunda licitación está en lo que se puede construir. En el primer concurso, el proyecto solo permitía a las empresas ajustarse a lo recogido en el anteproyecto municipal. Ahora, en cambio, se amplían las posibilidades constructivas hasta el límite que marca la ficha de la parcela comercial en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana).

En la práctica, esto significa que las empresas interesadas tendrán más margen para diseñar el edificio y ajustar su proyecto, algo que el Ayuntamiento espera que despierte más interés inversor que en la primera convocatoria, que se quedó sin ninguna oferta.

Si el proyecto sale adelante, Teatinos tendrá el mercado municipal número 16 de la ciudad. Actualmente, la capital cuenta con 15 mercados públicos, dentro de una red que suma 30 en toda la provincia de Málaga.

La portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles / EDU ROSA CERVANTES

Por qué se vuelve a intentar

Este no es el primer paso que da el Ayuntamiento para dotar a Teatinos de un mercado. En abril de 2024, el Consistorio presentó un proyecto muy similar: una concesión a 40 años en la que una empresa privada construiría y explotaría el mercado en un solar de 8.200 metros cuadrados situado en la calle Maestro Jiménez. Aquel plan incluía el pago de un canon anual de 48.235 euros y prometía un impacto económico de 490 millones de euros para la ciudad, con una inversión en construcción estimada en 5,6 millones de euros.

Sin embargo, aquella primera licitación no logró convencer a ningún inversor. En agosto de 2024, el Ayuntamiento confirmó que el concurso había quedado desierto porque no se presentó ni una sola oferta. Ante esa falta de interés privado, el Consistorio decidió entonces que sería el propio Ayuntamiento quien asumiera la gestión, como ocurre con el resto de mercados de la ciudad.

Ahora, casi dos años después, el proyecto vuelve a moverse con una nueva convocatoria, aunque de nuevo bajo la fórmula de concesión a una empresa privada. El solar de la calle Maestro Jiménez sigue siendo el elegido para levantar el futuro mercado, aunque todavía no hay fecha prevista ni para el inicio de las obras ni para su apertura.