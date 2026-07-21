La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja

La provincia de Málaga cuenta con una piscina municipal con agua salada medicinal con las mismas propiedades que balnearios tan reconocidos como el de La Toja, a la que se puede acceder desde tan solo 1,50 euros. Este recinto, cuyas aguas sulfurosas son ideales para el tratamiento de la piel y los problemas circulatorios, es la piscina municipal de Almargen.

Este enclave se alimenta de las aguas del arroyo 'El Salado', que entra y sale de la piscina con un caudal de nacimiento de unos 50.000 litros por hora.

Aguas similares al Balneario de La Toja en esta piscina de Málaga

Tal y como señala el propio Ayuntamiento de Almargen, las aguas que abastecen a esta piscina municipal, que estará abierta todo el verano, son cloruradas sulfatadas sódicas clásicas, con las mismas cualidades que el reconocido Balneario de La Toja, situado en la provincia gallega de Pontevedra.

La piscina de Almargen, un recinto con agua medicinal salada especial para la piel y entradas desde 1,50 euros: tiene las mismas cualidades que el Balneario de La Toja y otros de Alemania, Francia e Italia / Ayuntamiento de Almargen

Además, sus aguas tienen las mismas propiedades que otros balnearios emblemáticos de España, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal y Rumanía.

Apertura durante el verano y precios populares en Almargen

Esta piscina municipal abrió sus puertas para la temporada estival el pasado 23 de junio y estará disponible hasta el próximo mes de septiembre.

"Abrimos durante 82 días para que vecinos y visitantes puedan refrescarse, practicar deporte y compartir momentos en familia", han señalado desde el Consistorio.

Además de sus características medicinales, esta piscina también destaca por los bajos precios que hay que abonar para disfrutar de su recinto, disponible de lunes a domingo durante todo el verano.

Entradas desde 1,50 euros y descuentos por edad en esta piscina

Así, las entradas para bañarse y relajarse en su sombraje, césped y zonas de descanso durante todo el día son gratuitas para los menores de entre 0 y 3 años, mientras que los niños de entre 4 y 12 años deben abonar 1,50 euros.

La piscina de Almargen, un recinto con agua medicinal salada especial para la piel y entradas desde 1,50 euros: tiene las mismas cualidades que el Balneario de La Toja y otros de Alemania, Francia e Italia / Ayuntamiento de Almargen

Los mayores de 13 años, por su parte, tendrán que pagar 2,50 euros, mientras que las personas con diversidad funcional acreditada, mayores de 65 años o con carné joven podrán disfrutar de este entorno por 2,25 euros.

Bonos de temporada, abonos familiares y clases en Almargen

Unas entradas que salen aún más económicas si se adquiere alguno de los bonos para toda la temporada, con un precio individual de 40 euros para la población general, 30 euros para los jubilados y personas con diversidad funcional, 36 euros para los jóvenes y 30 euros para toda la temporada.

Además, el Ayuntamiento también ha creado distintos abonos familiares con precios económicos, así como abonos de 30 entradas por 32 euros o 15 entradas por 20 euros.

Natación, aquagym y venta de entradas en taquilla

Los interesados en recibir clases de natación o aquagym, por su parte, pueden realizar estas actividades por 15 euros al mes tanto adultos como menores.

Las entradas y abonos para esta piscina situada en la calle Corredera de Almargen se adquieren en la taquilla del mismo recinto, al que se puede entrar con comida y bebida, además de contar con un bar en el que tomar un aperitivo.

Horario de la piscina de Almargen en verano

Esta piscina se encuentra abierta durante los meses de julio y agosto de lunes a viernes de 12.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos de 11.00 a 20.00 horas, mientras que en septiembre está disponible toda la semana de 11.00 a 20.00 horas.

Un recinto al que acuden cada verano no solo vecinos, sino visitantes de toda la provincia y el país para disfrutar de sus vistas, aguas refrescantes y entorno de descanso, así como de sus aguas medicinales, convertidas en uno de los principales tesoros de la zona.

Unas aguas que son ideales para tratamientos circulatorios, dermatológicos, de problemas respiratorios y ciertas anemias y alergias, entre otros muchos usos.