Una profesora del Conservatorio Manuel Carra pide el Palacio de la Ópera de Málaga reserve un espacio para un órgano de tubos

La licitación con motivo de las obras del futuro Palacio de la Ópera de Málaga, abre una nueva puerta en lo que se refiere al diseño de una de las futuras principales infraestructuras culturales de la ciudad: la previsión de un espacio adecuado para la futura instalación de un órgano de tubos.

Ana Lucía Buzón Ríos es la que pone voz a esta petición. La profesora del Conservatorio Manuel Carra ha traslado el escrito al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, y al propio alcalde, Francisco de la Torre, solicitando que se confirme si el proyecto contempla las condiciones necesarias para la incorporación del instrumento.

Una previsión durante la construcción

La docente defiende que la cuestión no viene dada de la necesidad de que el Palacio de la Ópera abra sus puertas con un órgano en el interior. La idea es que el edificio nazca con los recursos y espacios necesarios para acogerlo en un futuro. Un órgano de tubos requiere unas condiciones específicas para su correcto funcionamiento y mantenimiento, como la capacidad estructural para aguantar su peso, la adaptación acústica de la sala o las instalaciones técnicas de la sala.

Buzón Ríos señala que, si la construcción acabada sin tener estos aspectos técnicos en cuenta, la instalación del instrumento sería «extraordinariamente compleja o incluso imposible».

Sala principal del Palacio de la Ópera de Málaga / L.O.

Ejemplo para los grandes auditorios

Según la profesora, muchos de los auditorios de referencia a nivel nacional e internacional, integran este tipo de órgano dentro de su estructura. De hecho, no lo toman como un simple instrumento musical, sino que también como un elemento ligado a la identidad artística y arquitectónica del edificio.

La defensora de la idea argumenta que un equipamiento destinado a convertirse en el gran espacio musical de la ciudad, debe contemplar «la mayor amplitud posible del patrimonio musical universal», y evitar así limitaciones que puedan a afectar a la programación durante décadas.

El patrimonio musical de Málaga

Buzón Ríos advierte de la especial relevancia de esta solicitud en Málaga. Como ella misma recuerda, la ciudad perdió una parte importante de sus órganos históricos durante la Guerra Civil. Por esa misma razón, considera que aprovechar el futuro Palacio de la Ópera, será la oportunidad perfecta para recuperar la presencia de este instrumento.

La profesora insiste también en que la petición no busca reclamar la colocación inmediata del instrumento, sino conocer de primera mano el edificio para saber si contará con las condiciones necesarias para que la posibilidad se mantenga encima de la mesa.

A esperas de la respuesta municipal

Aún no hay una respuesta por parte del Ayuntamiento. La licitación de las obras del Palacio de la Ópera de Málaga se presenta entonces como la última oportunidad para añadir, si se estimase conveniente, las adaptaciones necesarias para la incorporación de un trocito del patrimonio cultural histórico malagueño, en forma de órgano de tubos.