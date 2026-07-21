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La regla ABCDE para detectar un melanoma: las cinco señales de alerta para saber si un lunar es peligroso

Leandro Martínez, jefe de servicio de Dermatología del Hospital Regional Universitario de Málaga, recuerda que cualquier cambio de forma, tamaño o color debe consultarse con un dermatólogo 

La regla ABCDE para detectar cambios sospechosos en un lunar.

La regla ABCDE para detectar cambios sospechosos en un lunar. / L.O.

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Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

Los dermatólogos cuentan con una herramienta muy sencilla y accesible para toda la población que puede resultar clave para detectar de forma precoz el melanoma, el cáncer de piel más agresivo que existe. Se trata de la regla ABCDE, que reúne las cinco señales de alerta que ayudan a identificar cuándo un lunar puede ser sospechoso y debe ser revisado por un dermatólogo.

“Utilizamos las cinco primeras letras del abecedario para poder identificar aquellos lunares que pueden ser lunares peligrosos o, incluso, que sean ya un melanoma”, explica Leandro Martínez, jefe de servicio de Dermatología del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Málaga diagnostica alrededor de 600 melanomas cada año

Según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cada año se diagnostican en torno a 600 nuevos casos de melanoma en la provincia de Málaga, una tasa muy superior a la media nacional.

Por su parte, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor incidencia de melanoma del país, con entre 10 y 12 casos por cada 100.000 habitantes, a los que se suman más de 2.300 casos de otros tumores cutáneos.

La regla ABCDE para detectar las señales de alerta en un lunar

La regla comienza por la letra A, que corresponde a la asimetría. El doctor Martínez explica que los lunares benignos suelen ser simétricos y presentar una forma redondeada, por lo que aquellos que sean asimétricos hay que prestarles una especial atención.

La B hace referencia a los bordes. “Si hay bordes irregulares, bordes festoneados, voy a estar atento”, subraya el especialista.

La C alude al color. Lo habitual es que un lunar benigno tenga una tonalidad uniforme. De manera que, hay que vigilar “colores muy oscuros o, algo más importante, lunares que cambien de color”.

La D corresponde al diámetro. “Hablamos antiguamente de aquellos lunares de más de 6 milímetros de diámetro, pero, a día de hoy, los dermatólogos con las herramientas diagnósticas que tenemos, y con todo lo que hemos avanzado, conseguimos diagnosticar melanomas de diámetro incluso inferior a los 6 milímetros”, resalta el dermatólogo. 

El melanoma no siempre aparece en la piel y a veces no produce síntomas: ¿cómo detectarlo a tiempo?

El melanoma no siempre aparece en la piel y a veces no produce síntomas: ¿cómo detectarlo a tiempo? / L.O.

Por último, la E de evolución es, según el doctor Martínez, la más importante. “La que lo resume todo”, indica. “Cualquier lunar que cambie de forma, tamaño o color, debemos consultar al dermatólogo”, afirma el especialista. 

Cómo proteger la piel y reducir el riesgo de melanoma

El jefe de servicio de Dermatología del Hospital Regional de Málaga asegura que un diagnóstico precoz suele ser “sinónimo de curación” en el caso de melanoma, por lo que anima a toda la población a poner en práctica esta regla en casa y llevar a cabo una autoexploración de la piel de forma periódica. 

No obstante, además de la detección temprana, el especialista insiste en la importancia de la prevención y de evitar llegar al cáncer de piel. Para ello, remarca, es clave apostar por las medidas de fotoprotección.

En primer lugar, recuerda la importancia de utilizar crema fotoprotectora durante todo el año, no solo durante los meses de verano. Asimismo, incide en la necesidad de evitar exponerse al sol en la franja horaria del mediodía, ya que es cuando el índice de radiación ultravioleta es máximo.

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También aconseja buscar espacios de sombra, así como utilizar ropa ligera, gorras o sombreros. “Es decir, saber convivir con el sol”, concluye el especialista.

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