Rocío Fernández Barrientos, de CUIMA, y Verónica Núñez Romero, de Alfar Tierra Cocida, ganan los premios Empresaria Malagueña del Año
La Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga celebra su décima edición premiando a empresarias destacadas en Emprendimiento y Trayectoria
Las empresarias malagueñas Rocío Fernández Barrientos, creadora de la plataforma Cuidado Integral de la Mama, CUIMA, y Verónica Núñez Romero, responsable de Alfar Tierra Cocida, se han alzado este martes con los premios Empresaria del Año que otorga la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema).
Amupema diferencia dos categorías de galardones: la de Emprendimiento, dirigida a empresas con menos de tres años de vida, y la de Trayectoria, enfocada a empresas con más de tres años de recorrido, según ha informado el colectivo mediante nota de prensa.
Emprendimiento y Trayectoria
Cada modalidad de premios, Emprendimiento y Trayectoria, tiene su propia ganadora y dos finalistas. En la categoría de Emprendimiento, en la que ha resultado ganadora Rocío Fernández Barrientos, han sido finalistas: Rocío Noemí Carbonero Olea, con la empresa Rebeldía Tech, como primera finalista, y Elizabeth Martín Torres, con Essencial By EM, como segunda finalista.
En la modalidad de Trayectoria, en la que ha resultado ganadora Verónica Núñez Romero, han sido finalistas: Nazaret Orozco González, con la empresa Grupo Nissan, como primera finalista, y Cristina Franco Carrión, con Fisioazul.
Las galardonadas son elegidas por un jurado profesional compuesto por representantes del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Confederación Empresarios de Málaga, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, Diario Sur, Radio Televisión de Málaga y la entidad financiera Caja de Ingenieros.
La ceremonia de entrega de los premios, que celebran este 2026 su décima edición, se ha celebrado este 21 de julio en la sede del Ayuntamiento de Málaga, en el Salón de los Espejos y, en el acto, han estado presentes autoridades de las diferentes instituciones públicas y privadas relacionadas con el emprendimiento de la provincia.
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