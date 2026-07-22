El 100% de los agricultores andaluces que solicitaron la ayuda por las borrascas ya la ha recibido

La Junta de Andalucía continúa avanzando para resolver las ayudas por los daños tras las borrascas e inundacones que afectaron a la comunidad. El 100% de los agricultores y el 80% de los ayuntamientos ha recibido ya el ingreso por dichas ayudas, sumando más de 2.700 millones de euros abonados.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha recordado que “el Consejo de Ministros declaró el pasado 10 de febrero la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y que, posteriormente, el Real Decreto-ley 5/2026 activó un paquete de medidas superior a los 7.000 millones de euros para favorecer la recuperación de los territorios afectados y apoyar a familias, ayuntamientos, empresas, autónomos y al sector primario”.

415 municipios afectados

En este sentido, el representante del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno ya ha resuelto la concesión de más de 1.154 M€ para 415 municipios, lo que supone que en torno al 80% de las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación disponen ya de financiación para ejecutar las obras de recuperación.

Pedro Fernández e ha explicado que “este modelo permite anticipar el 100% de las subvenciones, financiar tanto actuaciones de reparación como de prevención y resiliencia e impulsar inversiones que muchos municipios no podrían afrontar únicamente con recursos propios”. Además, ha recordado que permanece en marcha la tramitación de las ayudas para sufragar los gastos de emergencia realizados por los ayuntamientos, con 193 solicitudes en trámite de resolución.

Respecto a las ayudas dirigidas a las personas, incluidas en esos 2.700 M€, Pedro Fernández ha recordado “la creación de una prestación específica de 150 euros por persona y día para quienes tuvieron que ser desalojados de sus viviendas, con efectos retroactivos desde el inicio de los desalojos, de las que ya están abonadas 2,6 millones de euros para 1.731 solicitudes. Asimismo, las cuantías destinadas a compensar daños personales y materiales se multiplicaron por cuatro, alcanzando hasta 60.480 euros en caso de destrucción total de la vivienda habitual, de las que están en tramitación 3.019”.

Medidas a empresas y autónomos

El delegado del Gobierno también ha destacado las medidas dirigidas a empresas, autónomos y establecimientos comerciales. Entre ellas figuran las ayudas a comercios, de las que ya se han resuelto 370 solicitudes por importe de 2,44 M€, además de los beneficios fiscales, cuyo impacto se estima en 320 millones de euros.

Pedro Fernández ha realizado un especial hincapié en el sector primario, para el que ha destacado que ya se han abonado 1.187 M€ en ayudas directas a 103.309 agricultores andaluces, con cuantías individuales de entre 5.000 y 25.000 euros. Asimismo, se han concedido ayudas por valor de 2,7 M€ a 496 armadores afectados.

45 M€ para creación de empleo

Entre las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, el delegado del Gobierno ha avanzado que el Consejo de Ministros dio luz verde ayer al Real Decreto que regula un nuevo programa de empleo dotado con 50 M€ de los 45 M€ corresponden para Andalucía, destinado a subvenciones a los ayuntamientos de municipios afectados. Esta medida permitirá la contratación de unas 10.200 personas demandantes de empleo para ejecutar actuaciones vinculadas a la recuperación de los daños ocasionados por las borrascas.

Tras este repaso, el delegado del Gobierno ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la recuperación de Andalucía y ha asegurado que “el Gobierno de España seguirá trabajando junto a los ayuntamientos y al resto de administraciones para que todas las ayudas lleguen a quienes las necesitan y la reconstrucción se complete con las máximas garantías y en el menor tiempo posible”.