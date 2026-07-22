Andalucía Málaga Premier Padel P1: más de 44.000 razones para volver

El verdadero éxito del Andalucía Málaga Premier Padel P1 no se mide únicamente por quién levanta el trofeo el domingo. Se mide, entre otras cosas, por la sensación de querer volver al Martín Carpena nada más salir de la tercera edición del torneo.

La capital de la Costa del Sol ha vuelto a demostrar que ya no es una sede más. Es una cita en mayúsculas. Jugadores y aficionados marcan en el calendario la fecha de celebración del torneo para volver. Y cada año el evento les da la razón.

La tierra de talento hizo honor a su nombre

La tercera edición del Andalucía Málaga Premier Padel P1 reunió a 54 jugadores y jugadoras andaluces, 18 de ellos malagueños, la mayor representación de deportistas locales en la historia del torneo.

Entre ellos, Momo González volvió a sentir el impulso de jugar en casa. El malagueño fue creciendo con el torneo hasta alcanzar los cuartos de final, acompañado en cada partido por un Martín Carpena que celebraba cada punto como si fuera suyo.

Paquito Navarro volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más carismáticos del circuito. Competitivo sobre la pista y cercano fuera de ella, dejó algunas de las imágenes más celebradas de la semana con su forma de vivir cada victoria. También Juan Lebrón protagonizó uno de los momentos más emotivos del torneo al recorrer la pista tras su victoria en semifinales para agradecer, uno a uno, los aplausos de un Carpena completamente entregado.

Bea González / La Opinión

Pero si hubo una jugadora que simbolizó el vínculo entre Málaga y este torneo fue Bea González. Aunque no pudo revalidar el título, al finalizar la final todo el Martín Carpena se puso en pie para ovacionarla, una imagen que refleja mejor que cualquier resultado lo que la malagueña representa para su ciudad.

Mientras el mundo enfrentaba a España y Argentina, el Carpena las unía

En Málaga, la jornada comienza mucho antes de que la pelota entre en juego. Desde que los aficionados cruzan las puertas del Martín Carpena, la experiencia ya está en marcha. La Fan Zone convierte la espera en parte del espectáculo y, poco después, llega ese momento que todos esperan: subir a las gradas y descubrir un pabellón lleno. Entonces aparecen el silencio antes de un punto decisivo, el estallido del público tras una gran jugada y esa atmósfera que solo se vive en directo.

Fan Zone / La Opinión

Ese ambiente alcanzó su máxima expresión el domingo de las finales. Mientras millones de personas seguían el Mundial de fútbol entre España y Argentina, dentro del Martín Carpena las dos banderas competían en el mismo lado de la red.

Gemma Triay y Delfi Brea conquistaron el título femenino tras imponerse a Bea González y Paula Josemaría en un duelo brillante que necesitó tres sets. Después, Arturo Coello y Agustín Tapia revalidaron la corona al vencer a Juan Lebrón y Leo Augsburger, que llegaban tras disputar, junto a Ale Galán y Fede Chingotto, una de las semifinales más espectaculares que ha vivido Premier Padel.

Juan Lebrón y Leo Augsburger celebran una de sus victorias / La Opinión

Con esta victoria, Coello y Tapia firmaron otra página para la historia al alcanzar 27 finales consecutivas y 23 victorias seguidas.

El mejor resumen de la jornada llegó en el podio: los dos trofeos acabaron en manos de parejas formadas por un español y un argentino. Mientras fuera el deporte hablaba de rivalidad, dentro del Martín Carpena el pádel volvió a demostrar que también sabe unir.

44.404 razones para volver

44.404 espectadores. Ese es el dato que mejor resume la tercera edición del Andalucía Málaga Premier Padel P1. Durante nueve días, miles de aficionados llenaron el Martín Carpena para disfrutar del mejor pádel del mundo, celebrar puntos imposibles, conseguir una firma o descubrir este deporte por primera vez.

Sin embargo, hay una cifra aún más importante: la de quienes ya tienen claro que volverán en 2027. Porque el verdadero éxito de un evento no está solo en llenar las gradas, sino en conseguir que la gente quiera volver.

Las dos parejas ganadoras, Triay-Brea y Coello-Tapia / La Opinión

Al comienzo de esta historia nos preguntábamos si el éxito del torneo empezaría cuando el Martín Carpena se vaciara. Hoy la respuesta es evidente. El Andalucía Málaga Premier Padel P1 no solo se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario internacional; también se ha convertido en una tradición para miles de aficionados.

Porque al final eso es Málaga. Un lugar al que no solo se viene a ver el mejor pádel del mundo, sino del que uno se marcha pensando cuándo volverá. Y este año, 44.404 personas ya tienen una razón para hacerlo.

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