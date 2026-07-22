Desde botellones a barbacoas en los polígonos de Málaga: las empresas reclaman más vigilancia y seguridad

La Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (APOMA) ha denunciado los problemas que determinadas actividades de ocio nocturno están provocando en varios parques empresariales de Málaga capital. La entidad reclama al Ayuntamiento la adopción urgente de medidas de limpieza, inspección, seguridad y coordinación municipal.

Las incidencias han sido comunicadas por las entidades gestoras de los parques empresariales de La Estrella, San Luis, Santa Teresa, El Viso y Guadalhorce. Entre los problemas detectados se encuentran la acumulación de botellas, latas, plásticos, cristales y restos de comida, así como la celebración de botellones en acerados y viales.

Basura, desperfectos y dificultades para acceder a las empresas

APOMA también recoge avisos relacionados con vertidos sólidos y líquidos, restos orgánicos en fachadas y portones, grafitis y daños en vehículos, puertas, papeleras y elementos de jardinería. En algunos puntos se han comunicado además roturas de espejos de vehículos, barbacoas en la vía pública e intentos de incendio.

La asociación señala igualmente la acumulación de dispositivos de vapeo desechables junto a automóviles, una situación que genera preocupación por el posible riesgo asociado a sus baterías.

Las incidencias se concentran especialmente durante los fines de semana, aunque en determinadas zonas se repiten de jueves a domingo durante todo el año. Una vez que termina la actividad nocturna, los residuos y desperfectos permanecen en calles, aparcamientos, muelles de carga y accesos a las naves.

Esta situación provoca que trabajadores, clientes y proveedores encuentren al comenzar la jornada laboral espacios deteriorados, basura en los viales y dificultades para acceder o desarrollar con normalidad la actividad empresarial.

APOMA pide compatibilizar el ocio nocturno y la actividad productiva

APOMA aclara que no cuestiona la existencia de salas de fiesta, discotecas y otras actividades de ocio que cuenten con las autorizaciones correspondientes. Su reclamación se dirige a evitar que los efectos derivados de la concentración de personas y vehículos recaigan sobre las empresas instaladas en estos espacios.

La organización empresarial defiende que el ocio nocturno puede convivir con la actividad industrial y comercial, pero sostiene que esta compatibilidad requiere planificación, vigilancia y unos servicios públicos proporcionales a la afluencia que reciben determinadas zonas.

La asociación advierte de que no se trata de hechos aislados ni de una problemática reciente. Según explica, las incidencias se producen desde hace tiempo y ya han sido trasladadas en varias ocasiones a los responsables municipales.

Ante la persistencia de los problemas y la insuficiencia de las actuaciones desarrolladas hasta ahora, APOMA ha decidido hacer pública la situación y solicitar una respuesta coordinada.

Limpieza más allá de la puerta de las discotecas

Uno de los principales problemas señalados es que la limpieza se limite al entorno inmediato de los establecimientos. Las concentraciones de personas se extienden a calles cercanas, aparcamientos, aceras, fachadas, muelles de carga y accesos pertenecientes a otras empresas.

Por este motivo, APOMA considera que una actuación restringida a la puerta del local no resulta suficiente para recuperar adecuadamente el espacio público.

La asociación reclama que los titulares de las actividades dispongan de planes de limpieza reforzados que incluyan todos los puntos en los que habitualmente se concentran personas y residuos. Estos trabajos deberían realizarse inmediatamente después del cierre e incorporar el baldeo de los viales cuando resulte necesario.

APOMA también solicita que los servicios municipales de limpieza intervengan de manera complementaria en los lugares afectados, sin perjuicio de que posteriormente los costes puedan ser imputados a quien corresponda.

Más controles durante las noches de mayor afluencia

La asociación empresarial pide igualmente inspecciones específicas durante las noches con mayor presencia de público y la aplicación efectiva de la normativa municipal sobre convivencia ciudadana, limpieza pública, protección del espacio urbano y consumo de alcohol en la vía pública.

A juicio de APOMA, las autorizaciones actuales y futuras no deberían valorar únicamente lo que sucede en el interior de los establecimientos. También tendrían que analizarse las consecuencias sobre los viales, la movilidad, las empresas colindantes y el funcionamiento habitual del parque empresarial.

Entre las medidas solicitadas se encuentra la revisión de las obligaciones relacionadas con la limpieza exterior, la recogida de residuos, el aparcamiento, la seguridad y la reparación de posibles daños.

Un protocolo municipal para las salas de fiesta

APOMA plantea la creación de un protocolo específico para las salas de fiesta y actividades de ocio ubicadas en parques empresariales. Este documento debería establecer responsables, horarios de intervención, mecanismos de seguimiento y sistemas para comunicar las incidencias.

También propone mejorar la coordinación entre los Servicios Operativos municipales, Limasam, Policía Local, las áreas de Comercio, Vía Pública y Movilidad y las entidades gestoras de los polígonos afectados.

El objetivo, insiste la asociación, no es obstaculizar las actividades de ocio autorizadas, sino garantizar que su funcionamiento sea compatible con el trabajo diario de las empresas y evitar el deterioro recurrente de los espacios productivos.

Los parques empresariales afectados en Málaga

En el parque empresarial de La Estrella, las incidencias comunicadas se concentran durante los fines de semana en el entorno de la calle Paquiro, la calle Cuevas del Becerro y la linde del arroyo Las Cañas. Las entidades gestoras alertan de suciedad intensa y de problemas relacionados con la seguridad.

En San Luis se han trasladado avisos sobre residuos, grafitis y daños en elementos de jardinería. En Santa Teresa, los problemas incluyen botellones, vertidos, restos orgánicos, desperfectos en puertas y papeleras e intentos de incendio.

En distintas calles de El Viso se han comunicado roturas de espejos, residuos, restos orgánicos en fachadas y portones y acumulación de dispositivos de vapeo desechables. También se han registrado avisos sobre barbacoas en la vía pública.

Por último, en el parque empresarial del Guadalhorce se han detectado incidencias de limpieza coincidiendo con la celebración de determinados eventos.

APOMA precisa que la inclusión de actividades y ubicaciones concretas en la relación de incidencias no atribuye automáticamente a los establecimientos la responsabilidad directa de todos los hechos comunicados, sino que identifica los entornos en los que se han registrado las afecciones.