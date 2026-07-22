Ceuta inicia el estudio para abrir una línea marítima con Málaga

El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta ha anunciado este miércoles el inicio de un estudio para incorporar a un informe sobre la viabilidad del establecimiento de una conexión marítima directa entre los puertos de Ceuta y Málaga para diversificar las conexiones con la península ibérica.

En declaraciones a los periodistas recogidas por la agencia EFE, el portavoz del Gobierno de la ciudad autónoma ceutí, Alejandro Ramírez (PP), ha afirmado que el estudio se encuentra actualmente en «fase de redacción» y que el documento, que fue licitado tras un acuerdo plenario, servirá para evaluar las distintas alternativas posibles antes de que las administraciones competentes puedan adoptar una decisión sobre su puesta en marcha.

El área de Urbanismo y Transportes del Gobierno de Ceuta tramitó un expediente de contratación para adjudicar a una empresa especializada la redacción del estudio que analice las posibilidades de establecer esta nueva conexión marítima y reducir la dependencia actual de la ruta con Algeciras.

El portavoz del Gobierno ceutí ha precisado que el contrato ya fue adjudicado y que la empresa trabaja actualmente en la elaboración del documento técnico para analizar la posibilidad de establecer dicha conexión.

Alejandro Ramírez ha concretado que el estudio deberá valorar las diferentes alternativas para la implantación de esta conexión marítima, entre ellos si la línea marítima pueda ser explotada íntegramente por iniciativa privada o si, por el contrario, sería necesaria algún tipo de participación pública o la concesión de ayudas para compensar los costes de explotación del servicio.

El objetivo, ha explicado, es ofrecer un análisis que permita a las administraciones públicas competentes en la materia disponer de todos los elementos necesarios antes de adoptar cualquier decisión sobre el futuro de esta nueva línea de conexión marítima. El documento será presentado públicamente y servirá como base para valorar la posible puesta en marcha de este nuevo trayecto marítimo.

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