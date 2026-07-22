Cinco mujeres asesinadas en la provincia de Málaga en apenas veinte días

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 45 años y origen húngaro cuyo cuerpo fue localizado ayer en una vivienda de Benahavís con lesiones de arma blanca. Este nuevo crimen, el segundo de una mujer en la provincia en menos de 24 horas, la quinta asesinada del mes y la octava en lo que va de año, se conoció tras la llamada de un particular que informó de un posible episodio violento en el interior de una vivienda de la Urbanización de Los Arqueros y Las Jacarandas. El alertante explicó que había escuchado un grito procedente del inmueble del que poco después salió un hombre se marchó del lugar a toda prisa en un vehículo. Había muchos restos de sangre.

Esta información convocó rápidamente a los sanitarios y a la Guardia Civil, efectivos que nada pudieron hacer por la vida de la mujer, que presentaba lesiones por arma blanca en el cuello. Los agentes comprobaron que la víctima tenía referencias en el programa de protección de víctimas de violencia de género (VioGén) del año 2023, al parecer inactivas, aunque de momento no se ha confirmado ninguna hipótesis. Tras el levantamiento del cadáver, este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para que los forenses determinen las causas de la muerte. Los investigadores trabajan en la identificación del hombre que el testigo vio huir.

Ocho muertes violentas de mujeres desde enero

Con este nuevo crimen, ya son al menos ocho las mujeres que han sido asesinadas en la provincia de Málaga en lo que va de año. Cinco de ellas en julio, mes que acumula una estadística desoladora con dos casos en menos de veinticuatro horas. El lunes, el cuerpo de María, de 29 años, fue hallado con lesiones de arma blanca en su casa de centro de Antequera apenas dos horas después de que Antonio, su pareja, se quitara la vida arrojándose al vacío desde un mirador de la Alcazaba. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó este martes que el caso de María ya se tramita como violencia machista, una lacra que, a la espera de lo que determine la investigación de Benahavís, planea sobre cinco crímenes y seis víctimas mortales, ya que el 15 de julio fueron asesinadas en Mijas una madre y su hija presuntamente a manos de la pareja de la primera, que antes de abandonar la vivienda prendió fuego a la casa de las víctimas.

Cuatro días antes, el 11 de julio, la Guardia Civil y la Policía Nacional esclarecieron la desaparición y muerte de Cristina, una vecina de Ciudad Jardín de 35 años a la que su familia perdió todo rastro a principios de abril. Su cuerpo fue localizado tres meses después en un pozo de Rincón de la Victoria gracias a la confesión de la última pareja de la fallecida, que ingresó en prisión junto a un amigo suyo acusado de encubrimiento. El cuerpo de la víctima presentaba lesiones de arma blanca y signos de ahogamiento. El caso de Cristina también se ha catalogado como violencia de género, al igual que el de Vicky, una vecina de La Palmilla de 51 años que fue asesinada a tiros en junio por su pareja, que acto seguido se quitó la vida con la misma pistola.

Pozo en el que fue localizado el cuerpo de Cristina. / Efe

En marzo, otra mujer de 66 años murió de forma violenta en su vivienda del municipio de Cártama, aunque en esta ocasión la investigación gira en torno a la violencia familiar. La Guardia Civil detuvo semanas después a su hijo como presunto autor de un crimen vinculado a un supuesto robo. El primer crimen de violencia de género en la provincia de Málaga se produjo en enero. La víctima, Victoria, de 33 años y origen británico, murió apuñalada con un cuchillo y su pareja se entregó poco después en la prisión de Alhaurín de la Torre.

Tras la confirmación del caso de Antequera, Andalucía contabiliza en 2026 un total de nueve asesinatos por violencia machista. A nivel nacional, las mujeres asesinadas ascienden a 31 en 2026 y a 1.372 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Casos en Málaga, Madrid y Toledo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó su solidaridad a los familiares y amigos de las tres mujeres víctimas de asesinatos machistas en Madrid, Málaga y Toledo. En un mensaje en la red social X, se refirió al asesinato de una mujer en Benahavís y al de otra mujer presuntamente asesinada también ayer con un arma blanca por su pareja, un hombre de 48 años que ha sido detenido por la Guardia Civil en Alameda de la Sagra (Toledo).

También al asesinato de Aicha, una mujer de nacionalidad marroquí que falleció el 17 de julio tras permanecer hospitalizada con quemaduras graves después de ser rociada por orden de su marido en febrero con un líquido inflamable y prendida fuego en Sevilla la Nueva (Madrid).

«Estamos ante una tragedia insoportable que nos golpea como sociedad y que no podemos normalizar ni aceptar», dijo el presidente del Gobierno que pidió «más unidad, firmeza y compromiso de toda la sociedad». Y recordó que víctimas y testigos pueden llamar al teléfono 016: «Denuncia. No estás sola».

Protección a la mujer

El teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violencia genero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas y todos los días de la semana. En una situación de emergencia, también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada, se puede utilizar la app ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. n