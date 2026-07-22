Málaga afronta el verano con déficit de enfermeras: necesita casi 4.800 más para llegar a la media europea

Málaga necesita más enfermeras. En concreto, casi 4.800 para poder alcanzar la ratio media de la Unión Europea. Una realidad que, según advierte el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, se hace todavía más evidente durante los meses de verano, cuando la llegada de turistas y el aumento de la población flotante elevan considerablemente la demanda asistencial.

El órgano colegial recuerda que, como cada verano, Málaga vuelve a convertirse en uno de los principales destinos turísticos de España. “A los más de 1,7 millones de habitantes que residen habitualmente en la provincia se suman cientos de miles de visitantes nacionales e internacionales, además de numerosas personas que regresan durante sus vacaciones”, señala la institución en un comunicado en el que vuelve a denunciar el déficit estructural de profesionales que arrastra la provincia.

En algunos municipios del litoral, asegura el Colegio, la población llega incluso a duplicarse durante julio y agosto. Este incremento, destacan, no es únicamente una percepción, sino que lo reflejan las previsiones de la propia Junta de Andalucía, que estima que durante este verano la comunidad recibirá 14,2 millones de turistas entre julio y septiembre, un 2,6 % más que el año anterior.

El verano dispara las consultas, las urgencias y los ingresos en Málaga

El Colegio explica que este crecimiento poblacional repercute directamente en la actividad sanitaria. Durante estos meses aumentan las consultas en Atención Primaria, las asistencias en los servicios de Urgencias, los ingresos hospitalarios y la demanda de atención en las zonas costeras.

A ello se añaden las intervenciones relacionadas con golpes de calor, accidentes, enfermedades crónicas descompensadas o patologías propias del periodo estival.

“Cada una de estas situaciones requiere la intervención de profesionales de enfermería que, un verano más, vuelven a asumir una importante carga asistencial para garantizar la atención a residentes y visitantes”, señala el Colegio.

La institución lamenta que, mientras la población atendida aumenta “de forma muy significativa”, las plantillas continúan soportando un déficit estructural que se mantiene durante todo el año. “No podemos seguir confiando únicamente en el esfuerzo de los profesionales para compensar un déficit estructural que arrastramos desde hace años", sostiene el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco Sancho.

Playa de la Malagueta- / Gregorio Marrero

La provincia necesita 4.767 enfermeras para alcanzar la media europea

En este sentido, el Colegio de Enfermería recuerda que el último informe elaborado por el Consejo General de Enfermería sitúa a Málaga con 5,49 enfermeras por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior tanto a la media andaluza (5,62) como a la nacional (6,45) y se encuentra todavía lejos de la europea, que alcanza las 8,12 profesionales por cada 1.000 habitantes.

De acuerdo con estos datos, la provincia tendría que incorporar 4.767 enfermeras para alcanzar la ratio media de la Unión Europea. El Colegio advierte de que esta diferencia repercute durante todo el año en la calidad de los cuidados, pero que adquiere una mayor relevancia durante el verano debido al “importante incremento” de la población y de la actividad asistencial.

Una planificación que tenga en cuenta a los turistas

Desde el órgano colegial defienden que la planificación sanitaria debe responder a “la realidad demográfica de la provincia” y no limitarse únicamente a la población censada. “Málaga no solo registra uno de los mayores crecimientos poblacionales de España, sino que durante los meses estivales atiende a millones de personas adicionales que utilizan los recursos sanitarios de la provincia”, señala el Colegio. Una circunstancia que, sostiene, exige reforzar las plantillas para garantizar una atención segura y de calidad.

“No podemos seguir confiando únicamente en el esfuerzo de los profesionales para compensar un déficit estructural que arrastramos desde hace años"

"Cada verano nuestras enfermeras vuelven a demostrar una enorme capacidad de adaptación y un compromiso incuestionable con la ciudadanía. Atienden a más personas, hacen frente a una mayor presión asistencial y continúan ofreciendo unos cuidados de enorme calidad”, resalta Carrasco. El presidente insiste, sin embargo, en que el funcionamiento de la asistencia sanitaria no puede depender únicamente del esfuerzo adicional de los profesionales.

"Esa realidad debe reflejarse en la planificación sanitaria”, argumenta. Para Carrasco, “no es razonable que una de las provincias con mayor crecimiento poblacional siga contando con una ratio de enfermeras tan alejada de los estándares europeos."

Las vacaciones del personal agravan la falta de enfermeras

Al déficit estructural se suma durante los meses estivales la necesidad de cubrir las vacaciones del personal sanitario. El Colegio considera imprescindible garantizar un número suficiente de sustituciones para evitar una mayor sobrecarga laboral y asegurar que la ciudadanía continúe recibiendo una atención segura y de calidad.

No obstante, recalca que esta situación requiere de “medidas estructurales” y no soluciones puntuales. "No hablamos solo del verano. Hablamos de garantizar que cualquier persona que necesite atención sanitaria, en cualquier momento del año, pueda recibir los cuidados que merece. Y eso solo será posible si apostamos decididamente por incrementar las plantillas de enfermería y adecuarlas a la realidad demográfica y asistencial de nuestra provincia”, resume Carrasco.

Más enfermeras para mejorar la seguridad de los pacientes

La organización recuerda que la evidencia científica demuestra que disponer de un número adecuado de enfermeras repercute directamente en mejores resultados en salud, una mayor seguridad del paciente, una reducción de las complicaciones y una atención más eficiente.

“Por ello, reforzar las plantillas no debe entenderse únicamente como una medida laboral, sino como una inversión en salud para toda la población”, concluyen.