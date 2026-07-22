Un exdirectivo de Turismo Costa del Sol es nombrado como secretario general para el Turismo de la Junta

Manuel Alejandro Lara, quien fue directivo de Turismo Costa del Sol, ha sido nombrado como nuevo secretario general para el turismo en el Gobierno andaluz.

¿Quién es Manuel Alejandro Lara?

Según se recoge en la referencia del Consejo de Gobierno, Manuel Alejandro Lara es MBA en Administración y Dirección de Empresas con máster en Marketing y Comunicación y Turismo Digital, y tiene una trayectoria de "cerca de 25 años vinculada al sector turístico".

En los últimos tres años, ha desempeñado el cargo de director para España y Portugal de Granicus-Simpleview, "una de las principales compañías tecnológicas del mundo especializadas en la gestión y promoción de destinos turísticos", desde donde "ha liderado procesos de transformación digital e innovación para administraciones públicas y destinos turísticos".

Con anterioridad, desarrolló durante dos décadas su carrera profesional en Turismo Costa del Sol, ocupando distintos puestos directivos relacionados con la tecnología, la promoción, el marketing y la transformación digital, hasta ocupar la Gerencia de Marketing.

Varios nombramientos de la Junta

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado en su reunión de este miércoles, 22 de julio, distintos nombramientos, entre los que figuran tres vinculados a la Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que dirige Manuel Gavira (Vox), como el de Manuel Alejandro Lara León como nuevo secretario general para el Turismo, además de los de María José Cañizares como secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración, y de Cristina Alejandra Jiménez como secretaria general de Administración Local.