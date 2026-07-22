Asesinato machista
Accidente mortal
Fallece un hombre tras ser atropellado al salir de su camión averiado en la A-7 en Marbella
El suceso tuvo lugar a las 01.40 horas en el kilómetro 1047 sentido Cádiz. El fallecido tenía 74 años
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EP
MÁLAGA
Un hombre de 74 años ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras ser atropellado después de salir de su camión averiado en la A-7, a su paso por el municipio malagueño de Marbella.
Los hechos han tenido lugar sobre las 01.40 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos alertando de un accidente en la A-7, en el kilómetro 1.047 en sentido Cádiz.
Desde Tráfico han informado de que el camión había quedado averiado y el conductor se ha bajado, momento en que, al parecer, habría sido atropellado por un turismo.
El 112, de inmediato, movilizó a efectivos de los servicios sanitarios, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de Carreteras.
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