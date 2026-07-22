La inversión inmobiliaria se dispara en Málaga: récord de 418 millones en solo seis meses

La inversión inmobiliaria en Málaga alcanzó los 418 millones de euros durante el primer semestre de 2026, el mayor volumen registrado entre enero y junio en la serie histórica analizada por CBRE. La cifra supone un crecimiento del 217% respecto al mismo periodo de 2025, cuando las operaciones sumaron 132 millones.

El avance consolida a la provincia como uno de los mercados inmobiliarios más activos de España. Málaga acaparó, además, cerca de la mitad del capital invertido en Andalucía durante los seis primeros meses del año y como principales motores del mercado están los hoteles y el segmento Living, centrado en el uso residencial flexible, más allá de la compraventa tradicional o el alquiler clásico.

Málaga concentra casi la mitad de la inversión inmobiliaria de Andalucía

En el conjunto de Andalucía, la inversión inmobiliaria alcanzó los 864 millones de euros entre enero y junio de 2026. De esa cantidad, el 48% correspondió a operaciones realizadas en la provincia de Málaga.

El peso malagueño ha aumentado significativamente en apenas un año. Durante el primer semestre de 2025, Málaga representaba el 28% del volumen total invertido en la comunidad, veinte puntos porcentuales menos que en el periodo actual.

La evolución refleja, según CBRE, la creciente capacidad de la provincia para atraer tanto capital nacional como internacional, especialmente hacia activos relacionados con el turismo, la vivienda y las nuevas modalidades de alojamiento.

El comportamiento de Málaga también se enmarca en el avance de Andalucía como destino para la inversión inmobiliaria. La diversificación de sus mercados, la evolución económica y demográfica y el atractivo internacional de destinos como Málaga, la Costa del Sol y Sevilla han reforzado la posición de la comunidad dentro del mercado nacional.

Los inversores refuerzan su confianza en el mercado inmobiliario malagueño

El director de CBRE en Málaga, Pelayo Fernández, considera que el mercado inmobiliario provincial ha experimentado un «salto de calidad» durante los últimos años y se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de España para los inversores.

Fernández destaca que Málaga ya no sobresale únicamente por la fortaleza del turismo o por su calidad de vida, sino también por su capacidad para dirigir capital hacia diferentes segmentos inmobiliarios.

«El volumen registrado en este primer semestre y la fortaleza de la demanda reflejan la confianza de los inversores y de las compañías en los sólidos fundamentales de la provincia», señala el responsable de la consultora.

A su juicio, esta evolución también contribuye a reforzar a Andalucía como uno de los grandes mercados inmobiliarios del país.

Hoteles y Living reúnen el 96% de la inversión en Málaga

La actividad inversora estuvo claramente concentrada en dos segmentos. Los sectores de Hoteles y Living sumaron más de 400 millones de euros, alrededor del 96% del volumen inmobiliario transaccionado en la provincia durante el primer semestre.

El mercado hotelero se situó como el principal protagonista, con operaciones por valor de 232 millones de euros. Esta cantidad representa aproximadamente el 55% de toda la inversión inmobiliaria registrada en Málaga entre enero y junio.

El volumen invertido en hoteles fue más de nueve veces superior al contabilizado durante el mismo periodo de 2025. El dato confirma el interés por Málaga y la Costa del Sol como destinos de inversión hotelera, especialmente en activos de calidad y establecimientos vinculados al segmento premium.

La consolidación de la demanda turística internacional y la posición de la provincia dentro del mercado vacacional español explican parte de este atractivo. Esta tendencia ya se había observado en ejercicios anteriores, con una destacada concentración del capital en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Interior de una suite en el hotel Áurea Palacio de la Tinta 5*, que abriço sus puertas en Málaga este 22 de mayo. / L. O.

El segmento Living alcanza los 169 millones de euros

El sector Living se mantuvo como el segundo gran motor inmobiliario de Málaga. La inversión en este segmento ascendió a 169 millones de euros, un 61% más que durante el primer semestre del año anterior.

Esta cantidad representa cerca del 40% de toda la inversión inmobiliaria realizada en la provincia, lo que evidencia el creciente interés por los activos vinculados a la vivienda y a las nuevas fórmulas residenciales.

Aunque Hoteles y Living concentraron la mayor parte de las operaciones, el mercado malagueño también registró transacciones en otros sectores. Durante los seis primeros meses del año se cerraron operaciones en los segmentos de Retail y Healthcare, una actividad que, según CBRE, muestra una progresiva diversificación de las tipologías de activos que atraen a los inversores.

Récord de contratación de oficinas en Málaga

El avance de la inversión coincide con una evolución positiva del mercado de alquiler inmobiliario en Málaga. El segmento de oficinas registró una contratación ligeramente superior a los 11.000 metros cuadrados durante el primer semestre de 2026.

Se trata también del mayor volumen de contratación registrado entre enero y junio dentro de la serie analizada por la consultora.

Los nuevos proyectos de oficinas desarrollados en la capital han contribuido a atraer inquilinos y empresas, reforzando la capacidad de Málaga para captar actividad económica y nuevas implantaciones corporativas.

El resultado del primer semestre consolida así a la provincia como uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos del país, aunque con una actividad muy concentrada en los sectores hotelero y residencial.