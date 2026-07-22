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Juanma Moreno ratifica a Patricia Navarro como delegada de la Junta de Andalucía en Málaga

La popular repite en el cargo que ostenta desde 2019, a la espera de que el Ejecutivo andaluz dé a conocer el resto de delegaciones en la provincia

Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga

Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga / L.O

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Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

La noticia no pilla por sorpresa a nadie. Patricia Navarro vuelve a ser la imagen de la Junta de Andalucía en Málaga. Así lo ha confirmado este miércoles la recién reelegida portavoz del nuevo Gobierno andaluz, Carolina España, tras el segundo Consejo de Gobierno de la legislatura. Es oficial: Juanma Moreno ha vuelto a confiar en la presidenta del Partido Popular en Málaga para ser, por tercera vez consecutiva, la delegada de su Ejecutivo en la provincia, un cargo que ocupa desde 2019. Está previsto que el Ejecutivo andaluz dé a conocer la semana que viene al resto de delegados de cada consejería de la Junta en Málaga.

Patricia Navarro y Francisco de la Torre, en la sede del PP de Málaga

Patricia Navarro y Francisco de la Torre, en la sede del PP de Málaga / Europa Press

Las municipales dirán

Navarro renunció a ir en las listas del PP de Málaga en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo. La política malagueña alegó entonces que tenía que "culminar proyectos" importantes para la provincia y mostró su interés en centrarse en la labor de delegada (por entonces en funciones). Lo cierto es que hace apenas una semana Elisa Pérez de Siles, concejala del PP en el Ayuntamiento y uno de los nombres que suenan para ostentar la plaza número dos en la lista de De la Torre a las municipales de la capital, señaló a Navarro como una persona "legitimada", "trabajadora", "luchadora" y "solvente" para aspirar al mismo puesto que también se le atribuye a ella.

Las listas a las municipales deberán ser cremallera, es decir, paritarias. Ese segundo puesto lo tendrá que desempeñar una mujer. De ser Navarro la elegida, tendrían que producirse movimientos en el seno de la delegación de la Junta en la provincia.

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Trayectoria

Patricia Navarro es una política malagueña del Partido Popular nacida en 1979. Se licenció en Ciencias Políticas y Sociología y EMMBA en Dirección de empresas. Fue presidenta regional de Nuevas Generaciones de Andalucía en 2006, además de Vicesecretaria General Electoral y de Organización en el PP andaluz. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Málaga y senadora entre 2008 y 2015. Desde 2015 y hasta su entrada en el gobierno andaluz fue parlamentaria andaluza por Málaga. En las elecciones autonómicas de 2022 fue número dos de la lista del Partido Popular por Málaga. En mayo de 2017 fue nombrada secretaria general del PP de Málaga y desde octubre de 2022 es presidenta del Partido Popular de Málaga. Desde 2019 ocupa el cargo de delegada del Gobierno andaluz en Málaga.

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