Málaga, en alerta por calor extremo: el termómetro se disparará hasta los 46 grados

Málaga continuará en alerta por calor extremo durante lo que queda de semana. La provincia afronta uno de los episodios más calurosos del verano, con temperaturas que podrían alcanzar los 46 grados en algunas localidades durante la jornada del jueves. Este episodio estará acompañado de terral, calima y polvo en suspensión, además de noches muy cálidas que apenas permitirán descansar.

Situación que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar los avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas en buena parte de la provincia.

El jueves será el día más caluroso en Málaga

Este miércoles, las comarcas de la Costa del Sol, el Guadalhorce y Ronda permanecerán bajo aviso por máximas de hasta 37 grados, aunque en algunos puntos del valle del Guadalhorce podrán alcanzarse los 40.

La situación empeorará el jueves, que será previsiblemente el día más caluroso de este episodio. En Antequera estará activo el aviso naranja tanto el miércoles como el jueves, con temperaturas máximas de 40 grados.

Pizarra, Álora y Coín, los puntos más calurosos

Las localidades del valle del Guadalhorce volverán a convertirse en una auténtica olla a presión. En Coín se esperan máximas de 40 grados este miércoles, 43 el jueves y 41 el viernes.

La previsión más extrema corresponde a Pizarra, será el punto más caliente de la provincia. Aquí los termómetros podrían alcanzar los 46 grados el jueves y los 43 el viernes. Álora también estará entre los municipios más calurosos, con 44 grados el jueves y alrededor de 40 el viernes.

En Ronda se esperan máximas de 39 grados durante el jueves. En Málaga capital, aunque las temperaturas serán algo más bajas que en el interior, el terral hará que la sensación de calor resulte especialmente sofocante. Para el jueves se esperan 37ºC y el viernes se prevén máximas de hasta 40 grados.

La Axarquía evita inicialmente lo peor del calor

La Axarquía quedará al margen de los avisos durante las primeras jornadas del episodio. Sin embargo, la situación cambiará el viernes, cuando se activará el aviso amarillo en Vélez-Málaga por temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados.

A las elevadas temperaturas diurnas se sumarán noches especialmente cálidas. En numerosos puntos de la provincia los termómetros no bajarán de los 25 grados, por lo que la sensación de calor se mantendrá durante buena parte de la jornada.

Cuándo comenzarán a bajar las temperaturas

El episodio comenzará a remitir el viernes en algunas localidades. En Ronda, por ejemplo, las máximas descenderán hasta los 34 grados. El alivio se extenderá el sábado al resto de las comarcas, aunque todavía se esperan valores elevados, con temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados durante el fin de semana.

Una masa de aire cálido, seco y con polvo

La Aemet explica que este episodio, aunque es habitual durante esta época del año, está relacionado con un patrón de bloqueo atmosférico provocado por una dana estacionaria. Esta situación está favoreciendo la llegada de una masa de aire cálido, seco y cargado de polvo en suspensión.

Málaga se ha situado durante los últimos días entre los puntos más calurosos del país. La Junta de Andalucía ya había advertido de que la comunidad afrontaría alrededor de 20 días de «alerta de calor extraordinaria».

Ante esta situación, la Aemet recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, hidratarse frecuentemente y extremar la precaución entre las personas mayores, los menores, los enfermos crónicos y quienes trabajen o realicen actividades al aire libre.