Málaga convoca una concentración este jueves contra la violencia machista: "No son muertas, son asesinadas"

Málaga convoca este jueves 23 de julio una concentración en repulsa por los asesinatos machistas en lo que va de año. La movilización se celebrará a las 20.30 horas en la plaza de la Constitución bajo el lema "No son muertas, son asesinadas".

El acto ha sido convocado por la Plataforma contra las Violencias Machistas Violencia Cero con el objetivo de mostrar el rechazo ciudadano a la violencia machista y recordar a las mujeres asesinadas.

La concentración llega en un momento especialmente grave para Málaga. En apenas veinte días, cinco mujeres han sido asesinadas en la provincia, que acumula desde comienzos de año ocho muertes violentas de mujeres en siete crímenes.

La concentración está convocada por la Plataforma Violencia Cero. / La Opinión

Todas las asesinadas en lo que va de año

El último caso se produjo en Benahavís, donde la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 45 años y origen húngaro. Su cuerpo fue localizado en una vivienda con heridas provocadas por un arma blanca. Esta muerte es la segunda de una mujer registrada en la provincia en menos de 24 horas, la quinta durante este mes y la octava desde el comienzo del año.

El lunes, el cuerpo de María, de 29 años, fue hallado con lesiones de arma blanca en su casa de centro de Antequera apenas dos horas después de que Antonio, su pareja, se quitara la vida arrojándose al vacío desde un mirador de la Alcazaba.

El 15 de julio fueron asesinadas en Mijas una madre y su hija presuntamente a manos de la pareja de la primera, que antes de abandonar la vivienda prendió fuego a la casa de las víctimas. Cuatro días antes, el 11 de julio, la Guardia Civil y la Policía Nacional esclarecieron la desaparición y muerte de Cristina, una vecina de Ciudad Jardín de 35 años a la que su familia perdió todo rastro a principios de abril. Su cuerpo fue localizado tres meses después en un pozo de Rincón de la Victoria gracias a la confesión de la última pareja de la fallecida.

En marzo, otra mujer de 66 años murió de forma violenta en su vivienda del municipio de Cártama, aunque en esta ocasión la investigación gira en torno a la violencia familiar. La Guardia Civil detuvo semanas después a su hijo como presunto autor de un crimen vinculado a un supuesto robo. El primer crimen de violencia de género en la provincia de Málaga se produjo en enero. La víctima, Victoria, de 33 años y origen británico, murió apuñalada con un cuchillo y su pareja se entregó poco después en la prisión de Alhaurín de la Torre.

Tras la confirmación del caso de Antequera, Andalucía contabiliza en 2026 un total de nueve asesinatos por violencia machista. A nivel nacional, las mujeres asesinadas ascienden a 31 en 2026 y a 1.372 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.