Urbanismo
Con Málaga plantea vivienda pública y equipamientos en Cabriel 27
Acusa al equipo de gobierno de mantener desalojado 8 años un inmueble con 53 viviendas en un momento de emergencia habitacional
El portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado este miércoles el "estado de abandono" del edificio de calle Cabriel 27, en el distrito Palma-Palmilla, y ha acusado al equipo de gobierno "de mantener durante casi ocho años desalojado un inmueble de 53 viviendas en un momento en el que Málaga atraviesa una situación de emergencia habitacional y los barrios necesitan más inversión pública y equipamientos comunitarios".
Durante una rueda de prensa celebrada frente al edificio, Sguiglia ha señalado que Cabriel 27 se ha convertido en "una postal del abandono y de la mala gestión del Partido Popular" y ha recordado que "el inmueble fue desalojado en 2018 con el compromiso municipal de impulsar un proyecto de rehabilitación que combinara equipamientos sociales, culturales y comunitarios en las plantas inferiores y vivienda pública para jóvenes y personas mayores en las superiores".
Ha añadido, además, que Palma-Palmilla necesita "políticas públicas que dinamicen y enriquezcan el tejido cultural, comunitario y social del barrio" y "resulta especialmente grave que, en plena emergencia habitacional, el Ayuntamiento mantenga sin uso un edificio de estas características con capacidad para 53 viviendas". A su juicio, este caso refleja "la pésima gestión, el abandono y la desidia" del equipo de gobierno.
Por otro lado, ha explicado que la formación llevará este jueves a la Comisión de Derechos Sociales y Vivienda una propuesta concreta "para retomar el proyecto de rehabilitación de Cabriel 27 y transformarlo en un equipamiento municipal de carácter social y comunitario combinado con vivienda pública".
La iniciativa incluye además la creación de un programa de viviendas de transición para familias monoparentales y personas en situación de emergencia habitacional.
Sguiglia ha defendido que la recuperación del edificio debe hacerse en diálogo con el Plan Comunitario de Palma-Palmilla y con las entidades vecinales y sociales del distrito, "que llevan años reclamando usos comunitarios y residenciales para este espacio". La moción también exige al equipo de gobierno "transparencia absoluta" sobre las gestiones realizadas durante estos años.
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