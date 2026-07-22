Málaga reunirá este fin de semana a más de 1.200 laicos de toda España

Málaga será este fin de semana el punto de encuentro del laicado español. Del 24 al 26 de julio, la ciudad acogerá el Encuentro de Laicos de Parroquia, una cita organizada por Acción Católica General que reunirá a más de 1.200 participantes procedentes de 50 diócesis de toda España para compartir tres jornadas de formación, celebración, reflexión y convivencia. Los asistentes se repartirán entre varios escenarios de la ciudad, como el pabellón de Ciudad Jardín, la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, la plaza del Santuario de la Victoria y la Catedral, donde se desarrollarán las principales actividades del programa.

El evento, contará con la participación de los tres sectores de ACG: infancia, jóvenes y adultos. También acudirán una decena de obispos. Entre las autoridades que han confirmado su asistencia figuran el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Un fin de semana de celebración y trabajo

El encuentro comenzará el viernes 24 de julio con el acto inaugural en el pabellón de Ciudad Jardín y una primera eucaristía. Posteriormente, los participantes se trasladarán a la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA, donde tendrán lugar las primeras sesiones de trabajo divididas por sectores de edad.

La programación continuará el sábado con talleres, espacios de reflexión y actividades culturales repartidas por distintos puntos de Málaga. La jornada concluirá con una vigilia de oración y un concierto en la plaza del Santuario de la Victoria, en cuya organización colabora la Comisión de Músicos Católicos de Málaga.

El domingo se celebrará el acto de clausura en la Catedral de Málaga con la eucaristía de envío, que estará presidida por el obispo de Málaga, José Antonio Satué.

Más de 370 participantes malagueños

Aunque el encuentro tiene carácter nacional, la diócesis anfitriona tendrá una destacada representación. Más de 370 participantes procedentes de 45 parroquias de la provincia formarán parte de esta convocatoria.

Además, un amplio grupo de voluntarios malagueños lleva meses trabajando en la organización del evento. Entre sus tareas figuran la acogida de los asistentes, el acompañamiento a las personas de mayor edad, la coordinación de los desplazamientos, la logística y la preparación de los diferentes espacios donde se desarrollarán las actividades.

Impacto para la ciudad

Los más de 1.200 participantes se alojarán en diferentes espacios de Málaga, entre ellos la Casa Diocesana, el Albergue Juvenil de la Junta de Andalucía, varias residencias universitarias y el Colegio de las Trinitarias.

Desde la organización destacan que, además del componente pastoral y formativo, el encuentro supondrá un importante impacto social, económico y turístico para la capital durante el fin de semana, al reunir a visitantes llegados desde prácticamente toda España.