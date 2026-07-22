Gatronomía
Vuelve el mítico mollete de La Cosmopolita: dónde probarlo este verano en Málaga
Esta elaboración del chef malagueño y estrella Michelín, Dani Carnero, lleva atún rojo de almadraba, pimiento verde, aliño y mahonesa de pisto
El mollete de La Cosmopolita, una de las elaboraciones más conocidas del cocinero Dani Carnero, se incorpora este verano a la carta de La Terraza de Solecio, situada en el hotel Palacio Solecio, en pleno centro histórico de Málaga.
Se trata de uno de los platos que durante años formó parte de la propuesta gastronómica de La Cosmopolita y que ahora vuelve a servirse en un nuevo espacio. Su llegada a la terraza del establecimiento de calle Granada permitirá recuperar una receta especialmente reconocible para quienes conocieron el restaurante malagueño.
¿Qué lleva?
El mollete está elaborado con pan del Obrador Máximo, atún rojo de almadraba, pimiento verde, aliño y mahonesa de pisto. Antes de llegar a la mesa, el pan se calienta ligeramente para recuperar su textura esponjosa y favorecer que los distintos ingredientes se integren.
La receta combina productos vinculados a la cocina del sur con una preparación sencilla, en la que el protagonismo recae principalmente en el atún rojo y en el contraste entre el pimiento verde, el aliño y la mahonesa de pisto.
La incorporación del mollete de La Cosmopolita en Málaga supone, por tanto, el regreso de una elaboración asociada a la trayectoria de Dani Carnero, que mantiene su actividad gastronómica en distintos espacios de la capital.
El plato se suma a otras opciones de la carta de La Terraza de Solecio pensadas para compartir, entre ellas las croquetas y los buñuelos de bacalao. La propuesta incluye también una selección de vinos y cócteles para acompañar las comidas y cenas durante los meses de verano. Una carta que ya está impregnada de la esencia Carnero que desde enero tomó las riendas del restaurante Balausta, ubicado en la planta baja de este Palacio.
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