Un mural gigante transforma la ESAD de Málaga con un mensaje por el cuidado del planeta

El Ayuntamiento de Málaga ha estrenado un nuevo mural de grandes dimensiones en la fachada sur de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), situada en el bulevar Louis Pasteur, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental a través del arte urbano.

Los concejales delegados de Sostenibilidad Medioambiental y del distrito Teatinos-Universidad, Penélope Gómez y Borja Vivas, respectivamente, han inaugurado la creación, impulsada dentro del programa municipal de concienciación ambiental ‘Málaga, cómo te quiero!?’.

Un mural de 25 metros dedicado a la naturaleza y a Málaga

La obra mide 25 metros de ancho y 11 de alto y ha sido realizada por el artista malagueño Eduardo Luque ‘Lalone’. La composición muestra a Talía sentada sobre el planeta en actitud reflexiva.

A uno de sus lados aparecen el Teatro Romano y la Alcazaba de Málaga, mientras que al otro se representa un monte mediterráneo como referencia al proceso de renaturalización de la ciudad y a la necesidad de proteger sus espacios naturales.

El mural de Lalone en la ESAD. / L.O

El mensaje ambiental que puede leerse en la ESAD

El mural incluye un texto que apela directamente a la esperanza y a la responsabilidad colectiva ante el cuidado del medioambiente:

«Aún hay tierra. La Tierra susurra en cada semilla que nace, en cada río que canta, en cada ala que se eleva. La esperanza es creer, es escuchar, es cuidar. Y en nuestras manos puede florecer un mundo nuevo».

La iniciativa se enmarca en el programa ‘Málaga, cómo te quiero!?’, que desarrolla desde 2014 actividades destinadas a acercar la concienciación ambiental a la ciudadanía. En este caso, el Ayuntamiento ha recurrido al arte urbano, una fórmula que ya utilizó en otro mural realizado en la barriada de Sixto, en Carretera de Cádiz.

Málaga amplía su colección de murales urbanos

Esta intervención se suma a otros proyectos municipales destinados a recuperar y mejorar espacios públicos mediante la pintura. Entre ellos se encuentra ‘Málaga Más Bella’, promovido por el Área de Participación Ciudadana junto a la asociación de mujeres Kartio y la asociación Arrabal-AID.

El programa fomenta la participación de centros educativos, asociaciones y colectivos vecinales y busca generar un diálogo intergeneracional alrededor del arte urbano.

El mural de Lalone en la ESAD. / L.O

Un mural con dibujos infantiles en el CEIP Arturo Reyes

La última obra realizada dentro de ‘Málaga Más Bella’ se encuentra en el exterior del CEIP Arturo Reyes, en la calle Corregidor Francisco de Molina, en el distrito Cruz del Humilladero.

El diseño, elaborado también por Lalone, parte de dibujos infantiles inspirados en personajes de películas de animación. La propuesta convierte las ideas del alumnado en una intervención artística visible desde el entorno del colegio.

Dónde pueden verse otros murales en Málaga

La ciudad cuenta con obras recientes en Camino de los Almendrales, el IES Manuel Alcántara y las inmediaciones del cementerio de San Miguel, entre las plazas del Patrocinio y de la Vida.

También hay dos intervenciones en Campanillas: una en la fachada del colegio El Tarajal y otra en la escalinata situada entre las calles Rubinstein y Regaterín.

Otros murales pueden contemplarse en las escaleras de la avenida Pintor Joaquín Sorolla, frente a los Baños del Carmen; en la plaza Doctor Vargas Machuca, en Bailén-Miraflores; y en el paseo marítimo Antonio Banderas, en Carretera de Cádiz.

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La asociación de mujeres Kartio publica además una serie de libros-guía en los que recoge el proceso creativo y el resultado de las obras realizadas. La documentación puede consultarse en la página del programa Málaga Más Bella.