La natalidad no remonta en Málaga: mueren 1.736 personas más de las que nacen

Cada vez nacen menos niños y mueren más personas en Málaga. Así lo reflejan los últimos datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre enero y mayo de 2026 se registraron en la provincia 4.701 nacimientos y 6.437 fallecimientos, lo que deja un saldo vegetativo negativo de 1.736 personas.

Una diferencia que confirma el desequilibrio demográfico de Málaga y que, por el momento, no muestra signos claros de recuperación.

Enero de 2026, entre los peores datos de nacimientos

El año comenzó con un dato especialmente bajo. En enero de 2026 nacieron en Málaga 989 niños, frente a los 1.427 alumbramientos registrados en el mismo mes de 2013, lo que supone 438 nacimientos menos en trece años.

Aunque la cifra mejora ligeramente respecto a enero de 2025, cuando se contabilizaron 980 nacimientos, la tendencia general continúa siendo descendente. Los registros de los últimos años se mantienen muy por debajo de los alcanzados hace poco más de una década, cuando en varios ejercicios se superaban ampliamente los 1.200 nacimientos durante el primer mes del año.

La evolución mensual tampoco permite hablar de una recuperación consolidada. En mayo de 2026 se contabilizaron 929 nacimientos, frente a los 958 del mismo mes de 2025, lo que supone 29 alumbramientos menos. Abril, en cambio, registró 958 nacimientos frente a los 922 del dato comparativo aportado para 2025.

La maternidad se concentra después de los 30 años

El grupo con un mayor número de nacimientos entre enero y mayo fue el de las madres de 30 a 34 años, con 1.561 alumbramientos, seguido por el de 35 a 39 años, con 1.317.

Sin embargo, los datos también reflejan una tendencia ya asentada: el progresivo retraso de la maternidad. 424 de estos nacimientos fueron entre mujeres de 40 a 44 años, 37 entre las de 45 a 49 años y dos entre madres de 50 años o más.

Málaga, segunda provincia andaluza con más nacimientos

Dentro de Andalucía, Sevilla es la provincia que registra un mayor número de nacimientos durante los cinco primeros meses de 2026, con 5.733. Málaga ocupa la segunda posición, con 4.701.

A continuación se sitúan Cádiz, con 3.175 nacimientos; Almería, con 2.727; Granada, con 2.705; y Córdoba, con 2.151. Por debajo de los 2.000 aparecen Jaén, con 1.619, y Huelva, que registra la cifra más baja de Andalucía, con 1.460 nacimientos.

La diferencia entre Sevilla, la provincia con más nacimientos, y Huelva, la que menos registra, es de 4.273 alumbramientos.