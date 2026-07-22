MERCADILLO
Nueva edición de uno de los mercadillos de artesanía y cerámica más famosos de Málaga: será este domingo y tendrá demostraciones en vivo
Este rastro acogerá a decenas de diseñadores locales que expondrán sus creaciones y las realizarán en directo
El mercadillo de artesanía y cerámica más famoso y admirado de toda Málaga, el Mercado Urbano del Soho, vuelve este domingo a la capital con una nueva edición en la que malagueños y visitantes podrán disfrutar de ropa de diseño, joyería, cosmética natural, ilustraciones y demostraciones en vivo de los propios artistas sobre cómo realizan sus creaciones.
Una nueva cita que se llevará a cabo en la calle Tomás Heredia de 11.00 a 19.00 horas y que llenará el barrio de las artes de decenas de artesanos y diseñadores locales con sus mejores piezas, perfectas para quienes deseen encontrar artículos únicos hechos a mano.
Artesanía, diseño local y piezas hechas a mano en este mercadillo de Málaga
"Mirar una pieza de cerca, tocarla y preguntar cómo se ha hecho puede cambiar la forma de verla. Esa es la experiencia que propone el Mercado Urbano del Soho este domingo, donde volverán a reunirse artesanos, diseñadores y pequeños creadores locales", han señalado sobre esta nueva edición desde la organización del mercadillo.
Así, en este céntrico lugar, los usuarios podrán encontrar todo tipo de artículos, como ropa de diseño, bolsos y complementos, ilustraciones, cerámica, literatura, joyas de autor, cosmética natural, costura creativa, moda sostenible, artículos de regalo y otros tantos productos completamente artesanos.
Demostraciones en vivo y contacto directo con los creadores en Málaga
Tal y como han explicado desde el propio mercado, con esta iniciativa, el visitante podrá observar los acabados de cada artículo, conocer los materiales y preguntar por el proceso de elaboración, así como hablar directamente con el artesano sobre lo que hay detrás de cada trabajo.
"Ese contacto permite que lo que en un primer momento parecía simplemente un objeto bonito empiece a mirarse de otra manera", han añadido sobre esta iniciativa que recupera el contacto directo entre compradores, productores y las piezas que ellos mismos crean.
Asociaciones solidarias y literatura malagueña en el Mercado del Soho
Para ello, durante toda la jornada se realizarán demostraciones en vivo para exponer los distintos oficios artesanos y acercar al público los procesos de creación.
Además, este mercadillo tendrá un amplio componente solidario con la presencia en sus puestos de las asociaciones Proyecto Berta y Todos los Caballos del Mundo, dos entidades dedicadas a la protección y el bienestar animal.
Generación del 22 y recomendaciones para visitar el mercado de Málaga
La programación también contará con la participación de la agrupación literaria Generación del 22 que, junto a la Asociación de Comerciantes del Soho, dará a conocer el trabajo de autores malagueños y acercará la literatura al público asistente.
"Para recorrer el mercado con una temperatura más agradable, la organización recomienda acudir a primera hora o después de comer. En esas franjas, la sombra cubre toda la calle y la brisa habitual de la zona hace que el paseo resulte más cómodo", han recalcado sobre esta cita que nació por primera vez en febrero de 2020 y que, desde entonces, se ha convertido en el mejor escaparate del talento local, la artesanía y la creatividad en Málaga.
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