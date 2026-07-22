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Violencia de género

La Policía Local detiene a un hombre de 24 años por agredir a su pareja en el Aeropuerto de Málaga

El individuo fue detenido tras ser alertado por ciudadanos de que le había pegado a su pareja, que estaba embarazada, y fue posteriormente confirmado por cámaras de seguridad del recinto aeroportuario

Vehículo de la Policía Local de Málaga

Vehículo de la Policía Local de Málaga / L.O

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 24 años como presunto autor de un delito de violencia de género tras agredir a su pareja embarazada en el Aeropuerto de Málaga.

Varios ciudadanos dieron el aviso

Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de julio, sobre las 00.35 horas, cuando una unidad de Policía Local que realizaba funciones de seguridad por los alrededores del Aeropuerto de Málaga, fue alertada por varios ciudadanos de que un joven estaba golpeando a su pareja, la cual visiblemente estaría embarazada, según los testigos.

Ante la gravedad de los hechos, los policías localizaron al presunto autor, mientras que la mujer abandonó corriendo el lugar tras la agresión recibida.

Al parecer, el presunto autor de los hechos habría reconocido una discusión con su pareja, con la que convive y que se encuentra embarazada.

Detención

En el transcurso de la intervención policial, se personaron los responsables del dispositivo de Vigilancia de Seguridad del recinto Aeroportuario, comunicando a los agentes que el operador de las cámaras de seguridad había visualizado las grabaciones en las que se puede comprobar cómo el individuo golpeaba a su pareja en varias ocasiones.

Ante lo sucedido, se procedió a la detención del individuo, lectura de derechos y trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

Por su parte, la víctima fue localizada en las inmediaciones del recinto. Se le ofreció asistencia y se le informó de los derechos que le asisten.

Servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

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Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.

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