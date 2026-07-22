El restaurante de Marbella al que suelen acudir Lamine Yamal y Nico Williams cuando visitan Málaga: es común ver allí a Earling Haaland, Vinicius Jr. y Joaquín Sánchez

La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos más visitados y admirados por las figuras más relevantes del panorama deportivo actual, con futbolistas como Erling Haaland o Nico Williams con sus propias mansiones en ciudades como Marbella para disfrutar de las bondades de la provincia. Esto ha hecho que sea común verles en distintos negocios del territorio, como el restaurante Mosh Fun Kitchen de la localidad marbellí, donde es habitual encontrarse tanto a Haaland como a Nicol Williams, que en distintas ocasiones ha acudido acompañado de su compañero y amigo de la Selección Española, Lamine Yamal.

Este establecimiento que pertenece al Grupo Mosh, líder en gastronomía, discotecas exclusivas y ocio en la provincia malagueña se caracteriza por ofrecer una experiencia gastronómica única que mezcla la mejor cocina fusión, música y fiesta en un mismo lugar.

Haaland, Lamine Yamal y Nico Williams en Marbella

Un entorno en el que se ha podido ver en distintas ocasiones al jugador del Manchester City y de Noruega en este Mundial, Erling Haaland, al igual que a Lamine Yamal y Nico Williams, que han escogido este negocio para disfrutar de una noche de ocio y gastronomía en la Costa del Sol.

Es lo que hicieron el pasado 2024 para celebrar la victoria en la Eurocopa, cuando Yamal y Williams decidieron acudir juntos a la provincia de Málaga y, en concreto, a este reconocido restaurante para festejar la gesta antes de volver al trabajo con sus respectivos clubes.

Un local frecuentado por deportistas de primer nivel en Málaga

Durante su visita, los jugadores estuvieron acompañados de distintos amigos en este famoso establecimiento, tal y como el propio restaurante mostró en una fotografía publicada en sus redes sociales.

Pero ellos no son los únicos 'VIP' que han hecho de este restaurante uno de sus locales favoritos, sino que en su interior, además de a Haaland, se ha podido ver a figuras deportivas de primer nivel como el delantero del Real Madrid Vinicius Jr., el exfutbolista Joaquín Sánchez, el jugador del Athletic Club Iñaki Williams, o el jugador del Betis Marc Bartra.

Cocina fusión, música y fiesta en la Costa del Sol

"Nuestras propuestas culinarias son el preludio de una noche llena de sofisticación y diversión. Prepárate para la fiesta más emocionante de tu vida", señalan desde este restaurante sobre las bondades que hacen que su negocio sea uno de los más queridos por los famosos.

Tal y como indican, su propuesta culinaria les ha convertido en un "referente en Marbella", con una carta diseñada por el chef Franco Franceschini, compuesta por platos de fusión con un toque vanguardista, "ingredientes de calidad, mucho sabor y, sobre todo, dedicación y pasión".

Platos principales, carnes al Josper y cocina Nikkei

Así, entre su amplia carta, este restaurante ofrece platos principales desde 33 euros hasta 75 euros, como pollo al Josper, ojo de bife al Josper, entrecot Angus asiático, solomillo Nikkei, lubina imperial con caviar o canelón de Wagyu Tom Yum.

Además, el restaurante cuenta con una amplia oferta de sushi, con uramaki roll desde 24 euros, sashimi desde 13 euros, nigiris desde 8 euros, nigiri aburi desde 9 euros o sus platos especiales de Sashimi Platter Mosh de 15 piezas a 75 euros, Nigiri Mosh Platter con 7 piezas a 49 euros o Dragon Sushi con 2 rolls y 7 nigiris chef selection por 135 euros.

Entrantes, sushi y postres en Mosh Fun Kitchen de Marbella

Asimismo, el negocio cuenta con gran variedad de entrantes desde 11 hasta 34 euros, como edamame, croquetas de kimchi, gyozas de Wagyu, pulpo al Josper, langostinos panko, tartar de atún filipino, arroz crujiente con toro, tacos de salmón crujiente o tataki de Wagyu miso, entre otros.

A esto se suman sus postres desde 10 euros, como crème brûlée matcha, coulant de chocolate y helado de vainilla o tarta de queso Yuzu. Todo ello se puede degustar en su local de la avenida del Prado, en Nueva Andalucía, Marbella.