Unicaja renueva con el Real Madrid como Banco Oficial hasta 2030

Unicaja y el Real Madrid CF han acordado la renovación de su alianza iniciada en 2020, por la que la entidad financiera continuará como Banco Oficial del Club hasta 2030. La entidad prolonga así su papel como proveedor de servicios financieros del Real Madrid, y refuerza la oferta de productos y experiencias dirigidas a su base de aficionados.

El acuerdo mantiene la financiación de abonos de temporada a coste cero y prevé el desarrollo de soluciones específicas para socios y Madridistas. También refuerza la presencia de la entidad en los activos del club, incluido el estadio Santiago Bernabéu.

Desde el inicio de la colaboración en la temporada 2020‑2021, ambas organizaciones han impulsado productos financieros dirigidos a la afición y han articulado iniciativas de acceso a partidos y experiencias vinculadas al club. La renovación da continuidad a esa línea y ordena su despliegue en todas las secciones: fútbol masculino, fútbol femenino y baloncesto.

“Para Unicaja, continuar siendo el Banco Oficial del Real Madrid supone consolidar una alianza estratégica con uno de los clubes más reconocidos del mundo y reforzar nuestra apuesta por el patrocinio deportivo y los valores que representa, así como nuestra cercanía con los clientes”, ha señalado Fernando Ríos, director de Comunicación e Imagen de Unicaja.

Por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, ha declarado que “la renovación de este acuerdo es la confirmación de una alianza sólida, construida sobre la confianza mutua y una visión compartida. Nos enorgullece haber recorrido juntos algunos de los capítulos más exitosos de nuestra historia y seguir mirando al futuro con la misma ambición”.

La continuidad del acuerdo refuerza, además, el compromiso de Unicaja con el deporte femenino, al ser patrocinador fundador del equipo de fútbol Real Madrid Femenino, y amplía la visibilidad de la marca en el estadio Santiago Bernabéu.

Experiencias y productos para la afición madridista

La renovación contempla la ampliación de promociones, sorteos y actividades dirigidas a los clientes de Unicaja en todas las secciones del Real Madrid, con especial atención a socios y madridistas. Entre los productos, destaca la Tarjeta Madridista Premium Unicaja, que integra la suscripción Madridista Premium con las funcionalidades de una tarjeta de débito. Se suman la Tarjeta Unicaja Real Madrid, en modalidades de débito y crédito, así como la financiación de abonos de temporada a coste cero.

Cada temporada, se organizan encuentros con jugadores y leyendas del Club, viajes para asistir a competiciones nacionales e internacionales, actividades exclusivas en el estadio Santiago Bernabéu y en la Ciudad Real Madrid, además de sorteos de entradas y productos oficiales.

Los clientes con productos Real Madrid acceden también a una plataforma exclusiva de sorteos para partidos disputados en el Bernabéu, en el Alfredo Di Stéfano y en el Movistar Arena, y para el Tour Bernabéu.

Espacio Unicaja–Real Madrid

Uno de los hitos más recientes de esta colaboración es la inauguración, en mayo de 2024, del Espacio Unicaja–Real Madrid, situado en la calle Manuel de Falla, 3, junto al estadio Santiago Bernabéu. Se trata de un centro de acceso gratuito, concebido como punto de encuentro para aficionados, con áreas tematizadas, actividades interactivas y sorteos. El Espacio está abierto de lunes a viernes, de 09.30 a 19.00 horas, además de los días de partido, cuatro horas antes del inicio de cada encuentro.

Unicaja, Banco Oficial del Real Madrid

Unicaja es Banco Oficial del Real Madrid desde la temporada 2020-2021 y una de las principales entidades del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35. Es entidad de referencia en seis comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), además de estar presente en otros mercados como Madrid, Ceuta y Melilla, donde mantiene una tradicional presencia.

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