Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras de PedregalejoCalor extremo en MálagaCómo saber si un lunar es peligrosoCartel de la Feria de MálagaHombre atropellado en la A-7Quejas en los polígonosMujeres asesinadas en la provinciaMálaga CF
instagramlinkedin

Centro Histórico

Los usuarios del Centro de Acogida de San Juan de Dios en Málaga ponen nota alta al trato recibido, al equipo profesional y la limpieza

La Orden de San Juan de Dios presenta un informe con once encuestas de satisfacción de los últimos cinco años, en un centro en el que predominan los mayores de 55 años

El comedor del Centro Acogida San Juan de Dios

El comedor del Centro Acogida San Juan de Dios / Daniel Pérez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Las personas atendidas en el Programa de Acogida Integral (PAI) del Centro de Acogida San Juan de Dios de Málaga, en pleno casco histórico, en la plazuela de San Juan de Dios, mantienen una valoración elevada y estable del servicio. Así lo refleja el informe evolutivo elaborado a partir de once encuestas semestrales realizadas entre abril de 2021 y abril de 2026.

La satisfacción general se ha situado durante todo el periodo entre 4,2 y 4,8 puntos sobre 5, sin que ninguna de las mediciones haya descendido de 4,2.

Entre las principales fortalezas del centro destacan el respeto y la dignidad en el trato, con una media de 4,55 puntos; la valoración del equipo profesional, con 4,56; y la limpieza, con 4,54. Estos elementos también aparecen de forma recurrente en las respuestas abiertas, en las que las personas acogidas resaltan la empatía, la cercanía y la capacidad del personal para resolver conflictos.

Patio del Centro de Acogida de San Juan de Dios. | ÁLEX ZEA

Patio del Centro de Acogida de San Juan de Dios. / Álex Zea

La asignatura pendiente es la alimentación: el servicio de comidas obtiene una media de 3,8 puntos y es el único apartado que presenta una tendencia negativa. Los talleres y actividades, incorporados al cuestionario en 2025, también permanecen ligeramente por debajo del umbral de satisfacción.

Mayores de 55 años y recibiendo prestaciones

El informe destaca además una participación creciente, que alcanzó el 100 % en abril de 2025 y abril de 2026, en las dos últimas oleadas. En cuanto al perfil de los usuarios, predominan las personas de 55 años o más. Por otra parte, se ha observado, un aumento progresivo de los usuarios que reciben prestaciones, hasta superar a los desempleados. El empleo se mantiene de forma marginal, por lo que puede concluirse que la población del centro está mayoritariamente fuera del mercado laboral.

Noticias relacionadas y más

Entrada al Centro de Acogida de San Juan de Dios, en el casco antiguo de Málaga.

Entrada al Centro de Acogida de San Juan de Dios, en el casco antiguo de Málaga. / Daniel Pérez

Además, según este informe, los receptores de las prestaciones son, mayoritariamente los mayores de 45 años y en especial, los de más de 55 (entre el 62 y el 67% de este grupo en 2025-2026), frente a los menores de 44 que quedan prácticamente excluidos (entre 0 y 9%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía abre diligencias por los movimientos de tierras en la parcela donde iba a ir la Nueva Rosaleda, en el Puerto de la Torre
  2. Ya no queda Málaga para los malagueños': oleada de críticas por el Carrefour que sustituirá a la Tetería San Agustín
  3. La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
  4. Vecinos de cinco barrios de Bailén-Miraflores anuncian que limpiarán uno cada día
  5. Málaga mantiene una demanda de autocaravanas capaz de duplicar la superficie actual habilitada
  6. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  7. Fiestas de la Virgen del Carmen en la provincia de Málaga 2026: horarios y procesiones marineras del 16 de julio
  8. El pueblo de la Costa del Sol que celebra esta semana su tradicional Mercado Marinero con artesanía, gastronomía y animaciones: habrá actividades para toda la familia

Los usuarios del Centro de Acogida de San Juan de Dios en Málaga ponen nota alta al trato recibido, al equipo profesional y la limpieza

Los usuarios del Centro de Acogida de San Juan de Dios en Málaga ponen nota alta al trato recibido, al equipo profesional y la limpieza

Málaga afronta el verano con déficit de enfermeras: necesita casi 4.800 más para llegar a la media europea

Málaga afronta el verano con déficit de enfermeras: necesita casi 4.800 más para llegar a la media europea

Improvisado pleno de portavoces parlamentarios: la izquierda se enfrenta con Vox por la escalada de violencia de género en Andalucía y el cambio climático

Improvisado pleno de portavoces parlamentarios: la izquierda se enfrenta con Vox por la escalada de violencia de género en Andalucía y el cambio climático

La Policía Local de Málaga detiene a un hombre de 24 años por agredir a su pareja embarazada en el Aeropuerto

La Policía Local de Málaga detiene a un hombre de 24 años por agredir a su pareja embarazada en el Aeropuerto

Un exdirectivo de Turismo Costa del Sol es nombrado como secretario general para el Turismo de la Junta

Un exdirectivo de Turismo Costa del Sol es nombrado como secretario general para el Turismo de la Junta

Un mural gigante transforma la ESAD de Málaga con un mensaje por el cuidado del planeta

Un mural gigante transforma la ESAD de Málaga con un mensaje por el cuidado del planeta

Juanma Moreno ratifica a Patricia Navarro como delegada de la Junta de Andalucía en Málaga

Juanma Moreno ratifica a Patricia Navarro como delegada de la Junta de Andalucía en Málaga

Vuelve el mítico mollete de La Cosmopolita: dónde probarlo este verano en Málaga

Vuelve el mítico mollete de La Cosmopolita: dónde probarlo este verano en Málaga
Tracking Pixel Contents