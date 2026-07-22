Los usuarios del Centro de Acogida de San Juan de Dios en Málaga ponen nota alta al trato recibido, al equipo profesional y la limpieza

Las personas atendidas en el Programa de Acogida Integral (PAI) del Centro de Acogida San Juan de Dios de Málaga, en pleno casco histórico, en la plazuela de San Juan de Dios, mantienen una valoración elevada y estable del servicio. Así lo refleja el informe evolutivo elaborado a partir de once encuestas semestrales realizadas entre abril de 2021 y abril de 2026.

La satisfacción general se ha situado durante todo el periodo entre 4,2 y 4,8 puntos sobre 5, sin que ninguna de las mediciones haya descendido de 4,2.

Entre las principales fortalezas del centro destacan el respeto y la dignidad en el trato, con una media de 4,55 puntos; la valoración del equipo profesional, con 4,56; y la limpieza, con 4,54. Estos elementos también aparecen de forma recurrente en las respuestas abiertas, en las que las personas acogidas resaltan la empatía, la cercanía y la capacidad del personal para resolver conflictos.

Patio del Centro de Acogida de San Juan de Dios. / Álex Zea

La asignatura pendiente es la alimentación: el servicio de comidas obtiene una media de 3,8 puntos y es el único apartado que presenta una tendencia negativa. Los talleres y actividades, incorporados al cuestionario en 2025, también permanecen ligeramente por debajo del umbral de satisfacción.

Mayores de 55 años y recibiendo prestaciones

El informe destaca además una participación creciente, que alcanzó el 100 % en abril de 2025 y abril de 2026, en las dos últimas oleadas. En cuanto al perfil de los usuarios, predominan las personas de 55 años o más. Por otra parte, se ha observado, un aumento progresivo de los usuarios que reciben prestaciones, hasta superar a los desempleados. El empleo se mantiene de forma marginal, por lo que puede concluirse que la población del centro está mayoritariamente fuera del mercado laboral.

Entrada al Centro de Acogida de San Juan de Dios, en el casco antiguo de Málaga. / Daniel Pérez

Además, según este informe, los receptores de las prestaciones son, mayoritariamente los mayores de 45 años y en especial, los de más de 55 (entre el 62 y el 67% de este grupo en 2025-2026), frente a los menores de 44 que quedan prácticamente excluidos (entre 0 y 9%).