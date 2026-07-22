Los vecinos de Pedregalejo temen que el nuevo paseo se inunde más: "Vamos a tener más agua dentro que fuera"

«En nuestra opinión, el diseño del nuevo paseo marítimo de Pedregalejo no tiene ni pies ni cabeza, y falta control en la ejecución de las obras», resume el dirigente vecinal Adolfo García.

La Opinión recorrió con la Asociación de Vecinos de Pedregalejo el nuevo paseo marítimo, días antes de que el Ayuntamiento de Málaga anunciara que, por mejoras de saneamiento y accesibilidad, las obras, que iban a terminar en agosto, se retrasan hasta noviembre.

«Somos el conejillo de Indias para El Palo. Verás cómo allí no va a haber problemas», lamenta Ana Almoguera, vecina de la playa, con respecto al futuro paseo marítimo del barrio vecino.

Los vecinos ven como un riesgo frente a los temporales las plazas desprotegidas del nuevo paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

El principal temor de los vecinos lo expresa también Ana Almoguera: «En el momento en que entre un levante fuerte, el agua llega hasta aquí», y señala su casa.

También para la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, las nuevas plazas abiertas causan inquietud. «Con este tipo de aperturas, si hay levante fuerte pasa por encima del espigón chico y el agua se mete aquí digan lo que digan; y si no, lo vamos a ver», destaca Adolfo García en uno de estos amplios espacios.

En la misma línea, también teme que, en el tramo central del paseo, con una pendiente, se forme un gran charco de agua. «Aquí antes había una rampa; vamos a tener más agua dentro que fuera».

Piden aumentar la altura del murete del paseo marítimo, para proteger de los temporales, en esta zona próxima a la desembocadura del Jaboneros. / A.V.

El dirigente vecinal aprovecha para pedir que se aumente la altura del murete, no sólo en el arroyo Jaboneros, también en los tramos de muros próximos a la desembocadura, para evitar la entrada de agua.

Además, la asociación pide que en tramos no tan próximos al agua, también suba la altura, porque han quedado demasiado bajos. «Por muy alta que sea la losa que falta, te vas a quedar sentado con las rodillas en el pecho», avisa el veterano dirigente vecinal Francisco Reyes.

Los vecinos ven muy pequeños los muretes en muchos tramos del nuevo paseo marítimo de Pedregalejo, incluso con la losa o albardilla, y piden que suban de altura. / A.V.

Plaza de las Palmeras

Y el nuevo diseño de la plaza de las Palmeras no gusta a los vecinos. Las críticas se dirigen, primero, a que ha aumentado el número de palmeras, algunas de ellas -entre 8 y 9, calculan- ya secas.

«Se podía haber hecho algo bonito, algo para que la gente se pudiera sentar, una fuente; haber hecho una plaza más acogedora; pero han ido a lo sencillo: más palmeras», lamenta Adolfo García.

Critican el exceso de palmeras en la plaza de las Palmeras del paseo marítimo de Pedregalejo, con unos ocho o nueve ejemplares ya secos. / A.V.

Además, en la plaza de las Palmeras se ha aumentado la anchura de una acera. Los vecinos ven bien la ampliación; pero piden alguna medida de protección: una barandilla, porque ya están viendo que se ha convertido en una extensión del aparcamiento, con motos y coches aparcados encima.

«He llamado 17 veces a la Policía Local porque aparcan encima de la acera motos y coches», recuerda Manuel, que reclama una barandilla.

Los vecinos de la plaza de las Palmeras piden una barandilla protectora en la nueva acera, porque ya se está usando para aparcar coches y motos. / A.V.

Por su parte Salvador llama la atención sobre el alto número de cotorras de la plaza, y pide que se multe a las personas que las alimentan a diario. A su lado, Rafi, que usa una moto adaptada para discapacitados, se queja de que faltan los rebajes en el entorno.

Daños por las obras

Manuel, por cierto, es uno de los vecinos cuya vivienda ha quedado dañada por las vibraciones de las obras: «Mira cómo tenemos la casa rajada».

Grietas en una casa de la plaza de Las Palmeras, por las obras del paseo marítimo, critican los vecinos. / A.V.

No es la única persona afectada. En mitad del paseo, Pepi Galdeano, de 75 años, muestra su mano hinchada: «No me pusieron rampa, me caí y me partí la mano, no quise denunciar; pero he estado con una escayola», explica.

Pepi Galdeano está preocupada porque la escalera de acceso a su casa tiene un peldaño roto por las obras, y teme volver a caerse. «He pedido que me lo arreglen pero no hay manera», critica.

Pepi Galdeano se ha roto la mano por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo y tiene su escalera de acceso a casa sin arreglar, denuncia. / A.V.

Losetas peligrosas y sucias

Tropiezos, por cierto, cuenta Francisco Reyes que ve «todos los días», porque hay decenas de losetas mal colocadas.

Además, apunta Salvador, las nuevas losetas «son porosas y se manchan y no ha quien lo quite». «Por donde pasan continuamente los camareros hay un reguero negro», apunta Francisco Reyes.

Los vecinos denuncian que las losetas elegidas para el paseo marítimo retienen las manchas con más facilidad, además de que hay decenas mal colocadas que causan tropiezos. / A.V.

A este respecto, Adolfo García indica que los vecinos ya lo advirtieron. «Es un material poroso y va a ser muy complicado dejarlo limpio».

Sin parterres y con luces escasas

Los vecinos también alertan de que la desaparición de los parterres con vegetación ha restado sombra y ha dejado, en el mejor de los casos, una solitaria palmera, con un anillo de acero corten «que estruja las raíces», critica Adolfo García.

Los parterres con vegetación del paseo marítimo de Pedregalejo han quedado reducidos a palmeras como esta, que apenas caben en su nuevo espacio, critican los vecinos. / A.V.

El dirigente vecinal Antonio Delgado, por su parte, se hace eco de la poca iluminación que dan las nuevas farolas. Los vecinos, por cierto, piden un aseo más para el paseo, que cuenta con dos pero en uno de sus dos extremos.

Los metros libres para los peatones

La asociación lamenta por último que, en la «cuatro o cinco» reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, el interés municipal se haya centrado, «en que miremos para otro lado con la servidumbre de tránsito», subraya Adolfo García, que recuerda que la Ley de Costas establece 6 metros de anchura.

Los vecinos piden claridad sobre los metros que quedarán libres de servidumbre de tránsito en el paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

Por este motivo, los vecinos piden claridad para saber cuántos metros para el tránsito tendrá el paseo sin ocupación de terrazas y recuerdan que «lo prioritario en una intervención en un paseo marítimo son los paseantes y después vendrá lo otro», remarca Adolfo García.

Ayuntamiento: «Se arreglarán los desperfectos que se detecten»

Fuentes municipales respondieron a las críticas de los vecinos subrayando que «la obra no está terminada». Además, hicieron hincapié en que «la dirección facultativa supervisa y corrige en el desarrollo de la obra, y antes de la recepción de la misma se arreglarán los desperfectos que se detecten».