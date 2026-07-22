Vox pide una rehabilitación integral del campo de La Mosca en Málaga tras años de quejas vecinales por el ruido

El Grupo Municipal Vox Málaga ha registrado una moción en la que exige al Ayuntamiento una rehabilitación integral del campo de fútbol de La Mosca, una instalación municipal que lleva más de tres décadas al servicio del deporte base en el Distrito Este y que, según denuncia la formación, arrastra un deterioro acumulado que ya no puede resolverse con parches puntuales.

La propuesta llega después de que, en los últimos años, un grupo de vecinos del entorno haya reclamado reiteradamente al Consistorio medidas para paliar el ruido que genera la actividad del polideportivo, rodeado de viviendas y con una intensa actividad deportiva de viernes a domingo.

Una instalación desgastada por el uso

La Unión Deportiva La Mosca, fundada en 1993, es uno de los referentes del deporte base en barrios como La Mosca, El Palo, Pedregalejo o Cerrado de Calderón. Pero el crecimiento de su actividad no ha ido acompañado de una renovación de las instalaciones: el césped artificial muestra un desgaste evidente, los vestuarios presentan deterioro y hay desperfectos visibles en los revestimientos del recinto.

Por ello, la moción de Vox plantea que el Ayuntamiento realice, en un plazo máximo de tres meses, una inspección técnica integral de toda la instalación como paso previo a redactar un proyecto que contemple la renovación del césped, la reforma de vestuarios y dependencias auxiliares, y mejoras en accesibilidad, eficiencia energética, iluminación y seguridad.

El portavoz de Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha defendido que el club «merece unas instalaciones acordes con la importancia de la labor que desarrolla» y ha reclamado un cambio de enfoque municipal: a su juicio, el Ayuntamiento «no puede seguir respondiendo únicamente con reparaciones puntuales» ante un deterioro que afecta ya al conjunto del recinto.

El polideportivo de La Mosca se encuentra rodeado de viviendas / L.O.

El ruido, una queja conocida entre los vecinos

La parte de la moción dedicada a la convivencia con el vecindario no surge de la nada. Ya en mayo de 2024, un grupo de residentes, entre ellos 27 familias que llegaron a recoger firmas, reclamó al Ayuntamiento la instalación de paneles acústicos para rebajar los decibelios del polideportivo, después de que el Área de Deportes se hubiera comprometido un año antes a instalarlos. Según explicaban entonces los propios vecinos, solo faltaba consignar el presupuesto.

Las quejas por el ruido no eran nuevas: el Defensor del Pueblo Andaluz ya había mediado en el conflicto en 2014 y volvió a reunirse con vecinos, Ayuntamiento y club en enero de 2023, cuando se propusieron medidas como limitar el uso deportivo hasta las 22 horas, instalar medidores acústicos o reducir el horario de los partidos de fin de semana. Fue en ese encuentro cuando el club planteó los paneles acústicos como solución, una medida que el Consistorio llegó a asumir.

Los residentes reconocían en 2024 que, tras varias reuniones con el Área de Deportes, sí habían cesado las molestias derivadas de un uso inadecuado de la megafonía y de los tambores de la afición. Pero denunciaban que el ruido de fondo persistía, agravado por el aumento de la actividad del campo: de dos o tres partidos los domingos se había pasado a cinco encuentros semanales, con entrenamientos que se prolongaban hasta cerca de las once de la noche.

Preguntado entonces por este periódico, el Ayuntamiento respondió que los paneles acústicos no eran viables porque el propio diseño del edificio no lo permitía, y que trabajaba en una nueva ordenanza para limitar horarios y el uso de instrumentos durante los partidos.

Vox pide criterios objetivos para las inversiones deportivas

Más allá del caso concreto de La Mosca, Vox Málaga reclama que las inversiones en instalaciones deportivas municipales se planifiquen según criterios objetivos y no en función de la capacidad de presión o la repercusión mediática de cada proyecto.

«Los recursos municipales deben distribuirse con criterios de igualdad territorial y atendiendo a las necesidades reales de cada instalación», ha resumido Alcázar, quien insiste en que La Mosca «reúne todos los requisitos» para dejar de depender de intervenciones aisladas y contar con una actuación específica y planificada.

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Con esta iniciativa, el Grupo Municipal aspira a que el Ayuntamiento impulse una reforma consensuada con el club, los usuarios y los vecinos, que garantice el futuro de una instalación que sigue siendo clave para el deporte base del Distrito Este, pero también la convivencia con quienes viven junto a ella.