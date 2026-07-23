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MERCADILLO

Artesanía, antigüedades y decoración a pocos euros en Málaga: así es el mercadillo que se instala cada sábado en una de las zonas más exclusivas de la provincia

Este enclave ofrece 120 puestos con alimentación, moda y complementos a bajos precios

Mercadillo de Puerto Banús, el rastro que se celebra cada sábado en Marbella

Mercadillo de Puerto Banús, el rastro que se celebra cada sábado en Marbella

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un mercadillo celebrado en una de las zonas más exclusivas de toda la provincia de Málaga en el que adquirir antigüedades, arte, cerámica, decoración, moda y complementos por unos pocos euros. Así es el rastro de los sábados de Puerto Banús, en Marbella, un entorno comercial que ofrece a vecinos y visitantes toda clase de artículos de calidad a bajos precios.

Situado en la Plaza de Toros de Marbella, este mercadillo ofrece cada sábado los mejores 'chollos' en los 120 puestos que lo componen, en los que se pueden encontrar desde antigüedades y artículos de segunda mano hasta alimentación, artesanía y textil.

Antigüedades, artesanía y artículos de segunda mano en este rastro de Marbella

Este entorno, que se ha convertido en uno de los mercadillos con más afluencia de la zona gracias a su privilegiada ubicación y la amplia variedad de opciones que ofrece, recibe cada jornada a decenas de ciudadanos llegados de todos los rincones de la provincia para conseguir sus productos.

Mercadillo de Puerto Banús, el rastro que se celebra cada sábado en Marbella

Mercadillo de Puerto Banús, el rastro que se celebra cada sábado en Marbella / .

En sus 120 puestos, los visitantes pueden encontrar desde artículos de artesanía, cerámica, arte, pinturas y decoración hasta antigüedades, artículos de segunda mano, bricolaje, menaje del hogar, flores y perfumería.

Horario y ubicación del rastro de los sábados de Puerto Banús

Asimismo, uno de los mayores referentes de este entorno son sus puestos de moda y complementos, con ropa, calzado, bolsos y accesorios de nueva colección a precios accesibles para todos los bolsillos.

Mercadillo de Puerto Banús, el rastro que se celebra cada sábado en Marbella

Mercadillo de Puerto Banús, el rastro que se celebra cada sábado en Marbella / .

Y para quien prefiera aprovechar su visita a este mercadillo para adquirir los productos más frescos, puede conseguir en este enclave fruta, verdura, frutos secos, encurtidos e, incluso, artículos cárnicos como chorizos o morcillas.

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Todo ello hace de este lugar uno de los mercados más animados y concurridos de la Costa del Sol, que se puede visitar todos los sábados de 9.00 a 14.00 horas junto a la Plaza de Toros de Marbella, entre la avenida de Manolete y la avenida Pilar Calvo.

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