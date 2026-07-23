Cerro del Villar, de la Tortuga y Alcazaba: la UMA y el Ayuntamiento de Málaga se unen para redoblar la investigación arqueológica

El Ayuntamiento y la Universidad de Málaga (UMA) han sellado una nueva etapa de colaboración. El acuerdo permitirá unir los recursos y conocimientos de ambas instituciones con el objetivo de profundizar en el conocimiento, la investigación y la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.

Durante la presentación del convenio, los responsables de ambas identidades, Francisco de la Torre y Teodomiro López respectivamente, subrayaron la importancia de que el crecimiento urbano vaya acompañado de un riguroso trabajo arqueológico y científico. Tampoco se perdió la oportunidad de recordar que el subsuelo de Málaga conserva vestigios de prácticamente todas las etapas de su historia.

Presentación del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga / L.O.

El acuerdo, que tiene un año de vigencia con posibilidad de prorrogarlo cuatro más, se desarrolla en el marco de la estrategia del Ayuntamiento de Málaga de protección del patrimonio histórico, a través de la actualización de la carta arqueológica de la ciudad y de los trabajos de investigación y análisis de diversos yacimientos arqueológicos promovidos por la UMA. Asimismo, la incorporación de los resultados de estas actuaciones en el planeamiento y en el tratamiento de las licencias urbanísticas permitirá agilizar el trámite de expedición de éstas.

El Cerro del Villar, la ladera noroeste de la Alcazaba y el Cerro de la Tortuga, los grandes referentes

Uno de los ejemplos más destacados de esta colaboración es el trabajo de investigación que se desarrollará en el yacimiento fenicio del Cerro del Villar, considerado uno de los enclaves arqueológicos más relevantes del sur peninsular.

La próxima semana empezará una nueva campaña de excavaciones en las que, junto a los investigadores de la Universidad de Málaga, participarán especialistas procedentes de universidades internacionales como la Universidad de Chicago o Marburgo. Los resultados de este estudio se darán a conocer en Malta durante la celebración del Congreso Internacional de Fenicios y Púnicos.

Presentación del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga / L.O.

En cuanto a la investigación arqueológica de la ladera noroeste de la Alcazaba y el Cerro de la Tortuga, será de carácter no invasivo mediante prospecciones geofísicas y levantamiento microtopografico, contando también con los especialistas de Marburgo.

Conocimiento para construir el futuro

Durante la presentación del acuerdo también se insistió en que conocer el pasado resulta esencial para mirar hacia el futuro. Además de los trabajos de conocimiento, el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga resulta una gran importancia también a nivel académico por la organización de actividades en común, cursos, seminarios, conferencias y jornadas científico-técnicas, culturales y de formación.

El convenio consolida una relación de trabajo que ambas instituciones mantienen desde hace años y abre la puerta a nuevos proyectos de investigación, divulgación y protección del patrimonio histórico malagueño.