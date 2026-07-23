El calendario del soterramiento de Valle-Inclán: estos son todos los pasos hasta llegar al fin de las obras en 2030

El proyecto de soterramiento de la avenida Valle-Inclán ya es una realidad, aunque los resultados no se podrán ver hasta, mínimo, el año 2030. Antes de que la primera máquina entre en la zona, el Ayuntamiento de Málaga tiene que completar varios trámites administrativos, sacar el contrato a concurso, adjudicarlo y redactar el proyecto definitivo. Estos son, explicados con detalle, todos los pasos y fechas previstas.

Ahora mismo: consulta preliminar al mercado

El primer paso, que ya está en marcha, es una consulta preliminar del mercado, un trámite recogido en el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento informa a las empresas interesadas sobre las características del futuro contrato y recoge, a cambio, información técnica que le permita ajustar mejor los pliegos de la licitación.

Este trámite tiene un plazo de 15 días naturales, y está dirigido a empresas constructoras, consorcios y agrupaciones de empresas con experiencia en la ejecución de obra civil, aunque también pueden participar otros expertos, asociaciones o colegios profesionales. La documentación debe presentarse antes de las 23:59 horas del último día del plazo. La participación en esta consulta no genera ningún derecho en el procedimiento de licitación ni obligación alguna para el Ayuntamiento.

Con las respuestas recibidas, el Consistorio elaborará un informe justificativo que recogerá las actuaciones realizadas, las entidades que hayan respondido y la información aportada, respetando en todo caso la confidencialidad que hayan solicitado los participantes.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

Agosto: elaboración de los informes técnicos

Una vez cerrada la consulta preliminar, a lo largo del mes de agosto el equipo técnico del Ayuntamiento elaborará los informes necesarios a partir de las aportaciones recibidas. El objetivo es que, a primeros de septiembre, esta documentación pueda pasar por la Junta de Gobierno Local antes de convocar la licitación definitiva.

Segunda quincena de septiembre: licitación del contrato

Está previsto que la licitación del contrato de Proyecto y Obra se publique en la segunda quincena de septiembre de 2026, aunque el Ayuntamiento no descarta que pueda retrasarse ligeramente a primeros de octubre. A partir de ese momento, las empresas y consorcios interesados podrán presentar sus ofertas para diseñar y construir el soterramiento.

Se trata de un contrato mixto de Proyecto y Obra, lo que significa que la misma empresa que redacte el proyecto definitivo será la encargada de ejecutarlo. El Ayuntamiento espera que el número de empresas que se presenten sea alto: aunque la cifra exacta es incierta, se han enviado las bases de la consulta a asociaciones empresariales de la construcción y la consultoría de toda España, y como referencia se ha citado el caso de las obras de la autovía de Guadalajara, donde llegaron a presentarse 52 empresas.

Primer trimestre de 2027: adjudicación del contrato

Tras el proceso de licitación y la valoración de las ofertas presentadas, la adjudicación del contrato a la empresa ganadora está prevista para el primer trimestre de 2027. Es en este momento cuando empezará a contar el plazo para la redacción del proyecto de construcción definitivo.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

Los 8 meses siguientes: redacción del proyecto de construcción

Una vez adjudicado el contrato, la empresa ganadora dispondrá de un máximo de 8 meses para redactar el proyecto de construcción definitivo. Esta fase incluye, en primer lugar, los estudios geotécnicos del terreno y el levantamiento topográfico de la zona, y a continuación la redacción propiamente dicha del proyecto. De los 26,8 millones de euros previstos para todo el contrato, 1,5 millones se destinan específicamente a esta primera fase.

Hasta 5 meses más: visado, supervisión y aprobación

Redactado el proyecto, el Ayuntamiento necesita revisarlo, supervisarlo y aprobarlo antes de poder empezar las obras. Este trámite intermedio puede llevar hasta un máximo de 5 meses, aunque el equipo técnico municipal ha señalado que espera que este plazo pueda acortarse.

Segundo trimestre de 2028: inicio de las obras

Sumando la redacción del proyecto y su posterior aprobación, el Ayuntamiento prevé que las obras puedan arrancar en el segundo trimestre de 2028. Antes de que empiece la construcción del túnel propiamente dicho, será necesario ejecutar una serie de actuaciones previas, como los desvíos laterales de tráfico que permitirán mantener la circulación mientras se construye el soterramiento.

22 meses de ejecución: obras hasta 2030

La fase de construcción tiene un plazo previsto de 22 meses, por lo que, si se cumple el calendario, las obras deberían quedar terminadas en torno a 2030. En total, sumando la redacción del proyecto (8 meses), el visado y aprobación (hasta 5 meses) y la ejecución de las obras (22 meses), el plazo neto de todo el proceso es de unos 31 meses. A este plazo hay que sumar, además, los trámites administrativos intermedios que puedan surgir por el camino, que no están incluidos en esa cifra.