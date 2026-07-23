Solución al caos en la avenida Valle-Inclán: Málaga soterrará el cruce por el que pasan 55.000 vehículos diarios

Se acabó esperar en el cruce de Valle-Inclán. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado hoy el proyecto que promete acabar con uno de los atascos más crónicos de la ciudad: el soterramiento de la avenida Valle-Inclán. El anuncio llega después de que la Junta de Gobierno Local aprobara la semana pasada la modificación presupuestaria necesaria para destinar el dinero a esta obra y poder arrancar así la licitación.

El presupuesto total ronda los 27 millones de euros (26,7 millones según las cifras más recientes), que es dinero íntegramente municipal; no se trata de una obra financiada con ningún tipo de fondos externos. Ese dinero se repartirá poco a poco durante lo que dure la ejecución del proyecto: 896.500 euros en 2027, algo más de 9 millones en 2028, más de 16 millones en 2029, y el resto, hasta completar el total, en 2030.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

Por qué esta obra es necesaria

Valle-Inclán es, desde hace años, uno de los puntos negros del tráfico en Málaga. Por esta avenida pasan cada día entre 50.000 y 55.000 vehículos (datos del último trimestre de 2025), que conectan el tráfico que llega de los municipios del este con el resto de la ciudad. El resultado es un cuello de botella permanente, sobre todo en el cruce con el Camino de Suárez y Martínez de la Rosa, y también en el conocido "falso túnel" de Carlos Haya, que arrastra sus propios problemas de circulación.

A esto hay que sumar que la zona norte de Málaga va a crecer mucho en los próximos años: el futuro Hospital Virgen de la Esperanza, el nuevo estadio de La Rosaleda y un centro comercial previsto junto a la zona (antigua Salyt) van a traer más coches todavía. Por eso, los técnicos llevan tiempo señalando que, sin esta obra, el tráfico de la zona acabaría colapsando.

En qué consiste exactamente el proyecto

La idea central es sencilla: hacer que los coches dejen de detenerse en el cruce, metiendo parte del tráfico bajo tierra.

El elemento principal es un paso inferior en Valle-Inclán: se construirá una especie de túnel o "trinchera" de 660 metros de longitud total, de los cuales 180 metros irán completamente cubiertos, manteniendo los mismos dos carriles por sentido que existen hoy. Además, habrá un segundo túnel, de 230 metros (150 cubiertos), que funcionará como un carril soterrado hacia Martínez de la Rosa, pensado para los coches que vienen de Torremolinos y del Parque del Norte en dirección al centro; así, ese tráfico no se cruza con el tráfico local del barrio y se evitan interferencias.

Una vez soterrada la vía principal, en la superficie quedará una gran rotonda elíptica con una isleta ajardinada de unos 5.000 metros cuadrados, que servirá para ordenar los movimientos que se queden arriba y para mejorar la conexión peatonal entre los barrios de Miraflores y Carlinda.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

El proyecto también tiene en cuenta los servicios existentes bajo tierra, como una importante tubería de agua, la de La Viñuela, que debe seguir funcionando durante toda la obra; por eso el túnel tendrá una pendiente distinta según el tramo, un 3% en un lado y un 7% en el otro, precisamente para no tocar esa tubería. En cuanto a los aparcamientos, se calcula que se perderán entre 20 y 25 plazas, y el Ayuntamiento ha dicho que estudiará dónde reponerlas junto con el distrito y los vecinos.

Qué se consigue con estas obras

Según el equipo técnico, los beneficios de la obra serán varios: menos ruido y menos emisiones contaminantes, ya que buena parte del tráfico quedará cubierto; menos atascos y menos accidentes, sobre todo en el tramo que hoy concentra más siniestros; y una mejor conexión a pie entre los barrios de Miraflores y Carlinda, sin la actual barrera que supone la avenida. Además, se mantendrá el transporte público, cuidando especialmente que las líneas de autobús que pasan por Miraflores no se vean afectadas por las obras, y se respetarán, en la medida de lo posible, los árboles de gran porte que hay en la zona, bien dejándolos donde están, bien trasplantándolos.

Los estudios de movilidad realizados por el Ayuntamiento muestran que, en los puntos más conflictivos, el nivel de servicio del tráfico pasaría de "F" (colapso total) a "A" (tráfico fluido) tanto en la hora punta de la mañana como en la de la tarde.

Cuándo empiezan y cuándo terminan las obras

El proyecto se contratará mediante lo que se llama un contrato de "Proyecto y Obra": la misma empresa que diseña el proyecto definitivo será la que luego lo construya. Esta fórmula se elige porque es una obra técnicamente compleja, con muchos condicionantes (tuberías, tráfico que no puede detenerse, accesos a edificios, etc.), y conviene que quien construya participe también en el diseño desde el principio.

El calendario previsto es, aproximadamente, este:

Ahora mismo: se ha publicado una consulta preliminar al mercado, un trámite de 15 días (hasta primeros de agosto) para que empresas y asociaciones del sector aporten ideas antes de que se cierre el proyecto definitivo. Segunda quincena de septiembre / principios de octubre de 2026: se prevé sacar a licitación el contrato de proyecto y obra. Primer trimestre de 2027: adjudicación del contrato a la empresa ganadora. Unos 8 meses después: redacción y visado del proyecto de construcción (incluye estudios geotécnicos y topográficos previos). Segundo trimestre de 2028: inicio de las obras. 22 meses de ejecución: por lo que las obras deberían terminar en torno a 2030.

En total, sumando redacción del proyecto y ejecución, se habla de un plazo neto de unos 31 meses, sin contar los trámites administrativos que puedan surgir por el camino.

Qué pasa con el tráfico durante las obras

Uno de los puntos que más preocupan a los vecinos es cómo va a afectar la obra al día a día. El Ayuntamiento ha explicado que se construirán desvíos laterales de tráfico para que, durante los 22 meses de obra, los carriles actuales sigan funcionando en cada sentido. La empresa que gane el concurso tendrá que garantizar que es capaz de ejecutar la obra sin cortar la circulación, algo que forma parte de las condiciones del contrato.