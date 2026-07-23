Ninguna ciudad de España compra tanto este producto en verano como Málaga

Málaga tiene un protagonista indiscutible en su cesta de la compra durante los meses de más calor: el helado. La ciudad es la que más consume este producto en verano de toda España, ya que está presente en el 46% de las cestas de los compradores malagueños, según el último informe elaborado por GELT a partir del análisis de tickets de compra reales.

El estudio también sitúa a Málaga entre las ciudades españolas donde más bebidas refrescantes se compran durante la temporada estival. En concreto, estos productos aparecen en el 63% de las cestas malagueñas, solo por detrás de Jaén, con un 66%, y Córdoba, con un 64%.

El calor no solo modifica los hábitos de consumo, sino que también incrementa el gasto de los hogares. Durante el verano, el importe medio de cada compra alcanza los 28,88 euros, frente a los 27,23 euros registrados durante el resto del año. La diferencia supone un aumento del 6%.

Andalucía, la comunidad más golosa y refrescante

Los datos de Málaga forman parte de una tendencia que se extiende al conjunto de Andalucía. La comunidad aparece en el informe como la región más golosa de España, al ser la que registra un mayor consumo de productos dulces durante el verano.

Andalucía también se sitúa como la comunidad más «refrescante», debido al aumento de la compra de este tipo de bebidas. Las tres ciudades con los porcentajes más elevados son andaluzas: Jaén, Córdoba y Málaga.

En el lado opuesto del mapa de consumo se encuentra Cataluña, que lidera la compra de cerveza durante los meses estivales. En Lleida, este producto aparece en el 64% de las cestas, seguida de Tarragona, con un 62%, y Girona, con un 60%.

Los productos que más se compran durante el verano

Las altas temperaturas transforman la cesta de la compra en toda España. Las bebidas refrescantes, los helados, la cerveza y el agua se consolidan como las cuatro categorías más habituales durante esta época del año.

Las bebidas refrescantes están presentes en más del 17% de las cestas, mientras que los helados prácticamente duplican su peso. Pasan de aparecer en el 3,5% de las compras durante el resto del año al 7,6% en verano.

La cerveza y el agua completan esta cesta estival, con una presencia superior al 10% durante los meses de calor.

El verano se convierte así en la estación con el ticket medio más elevado, incluso por encima de la campaña de Navidad y de los meses de invierno.

El protector solar, el producto más caro de la cesta

Entre los artículos más vinculados a las vacaciones destaca el protector solar, que se convierte en el producto con el precio unitario medio más elevado de la cesta española. Cada unidad cuesta de media 10,10 euros.

Los productos capilares ocupan el segundo puesto entre los artículos considerados «premium», con un precio medio de 4,57 euros por unidad.

Diferencias por edad y género

El informe también detecta diferencias en el consumo según la generación y el género. La cerveza aparece en el 10,9% de las cestas de los hombres, frente al 9,6% de las compras realizadas por mujeres.

Por edades, la Generación X es la que más cerveza compra, con una presencia del 10,9%, seguida de los ‘boomers’, con un 10,4%. La Generación Z es la que menos incluye este producto en su cesta, con un 7,7%.

«Este estudio nos demuestra una vez más que el contraste generacional está muy presente en el consumo», señala el director global de Ingresos de GELT.

Los helados y los productos capilares, por su parte, presentan un perfil más femenino: aparecen en el 3,2% de las cestas de las mujeres, frente al 2,5% de las realizadas por hombres.