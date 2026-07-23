Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo

El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado al baño, con carácter temporal, las playas de Pedregalejo y El Palo, en el distrito Este de la capital, tras detectarse en los controles rutinarios de calidad de las aguas una presencia de la bacteria 'Escherichia coli' (E. coli) por encima de los niveles considerados seguros.

La decisión llega después de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía recomendara al Consistorio malagueño aplicar medidas preventivas, al hallarse concentraciones puntuales de la bacteria en los puntos de muestreo "Acacias" (Pedregalejo) y "Casa Pedro" (El Palo). Como consecuencia, el Ayuntamiento ha activado el protocolo de advertencia mediante banderas rojas en ambas playas, que permanecerán cerradas al baño hasta que la delegación territorial de Salud y Consumo confirme la desaparición del riesgo sanitario.

Bandera roja en las playas de El Palo y Pedregalejo por la presencia de E.coli / Alfonso Vázquez

Qué es exactamente la E. coli

'Escherichia coli', conocida habitualmente por su abreviatura E. coli, se trata de un microorganismo que habita de forma natural en el intestino grueso de los seres humanos y de la mayoría de los animales de sangre caliente, donde convive en armonía con el resto de la flora intestinal.

De hecho, la inmensa mayoría de las cepas de E. coli son completamente inofensivas y cumplen funciones beneficiosas: ayudan a la digestión, contribuyen a mantener a raya a otras bacterias potencialmente dañinas y participan en la síntesis de ciertas vitaminas, como la vitamina K. Por esta razón, y por su facilidad para cultivarse en laboratorio, es una de las bacterias más estudiadas del mundo y un organismo modelo clave en biología molecular y biotecnología.

El problema surge con un pequeño grupo de cepas patógenas, que han desarrollado mecanismos capaces de causar enfermedades. Entre las más conocidas está la E. coli O157:H7, asociada a intoxicaciones alimentarias graves, aunque existen otras variantes que producen distintos tipos de infecciones (intestinales, urinarias o incluso, en casos raros, más generalizadas).

¿Cómo nos puede contaminar el .E. Coli?

Estas cepas problemáticas suelen llegar al organismo a través del agua o los alimentos contaminados con materia fecal, ya que su presencia en un lugar donde no debería estar, como el agua del mar o un alimento, es precisamente el indicador que utilizan las autoridades sanitarias para detectar un posible foco de contaminación fecal.

Por eso, cuando los análisis rutinarios de calidad del agua detectan concentraciones de E. coli por encima de lo normal, no se trata necesariamente de que esa cepa concreta sea peligrosa, sino de que su presencia elevada es una señal de alarma: indica que ha podido producirse una contaminación con aguas residuales o heces, y que junto a la E. coli podrían estar presentes también otros microorganismos patógenos. Es precisamente ese principio de precaución el que lleva a cerrar una playa en cuanto se detecta el repunte, sin esperar a confirmar si hay casos de enfermedad entre los bañistas.

Por qué aparece en el agua del mar

La presencia de E. coli en aguas de baño suele estar relacionada con vertidos de aguas residuales o fecales, ya sea por episodios de lluvias intensas que desbordan los sistemas de saneamiento, averías puntuales en las redes de alcantarillado o escorrentías urbanas, aunque el Ayuntamiento no ha especificado en este caso la causa concreta de la presencia de esta bacteria.

Qué riesgos supone bañarse en agua contaminada

Cuando los niveles de E. coli superan los límites marcados por la normativa, el contacto con el agua, especialmente la ingestión accidental al bañarse, puede provocar molestias gastrointestinales como diarrea, náuseas o vómitos, y en personas más vulnerables (niños pequeños, personas mayores o con las defensas bajas) los síntomas pueden ser más intensos. Por eso las autoridades sanitarias optan por el cierre preventivo en cuanto se detectan concentraciones anómalas, antes de que exista constancia de casos reales.

Cuánto durará el cierre

Por el momento no hay una fecha de reapertura. El Ayuntamiento de Málaga ha indicado que las banderas rojas permanecerán izadas en Pedregalejo y El Palo mientras persista la situación, y que solo se levantará la restricción cuando la delegación territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía certifique que ha desaparecido el riesgo sanitario, tras nuevos muestreos que confirmen que los niveles de la bacteria han vuelto a la normalidad.