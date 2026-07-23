Un gigante de la Armada griega atraca en el Puerto de Málaga

Una imponente silueta militar llama la atención estos días en el Puerto de Málaga. Se trata del HS Prometheus (A-374), un buque de apoyo logístico perteneciente a la Armada griega que alcanza los 146 metros de eslora y un desplazamiento de 13.400 toneladas.

Aunque su aspecto y su armamento revelan su carácter militar, su misión principal no consiste en combatir en primera línea. El Prometheus está concebido para abastecer y prestar apoyo a otros barcos durante despliegues prolongados, por lo que funciona como una gran estación de servicio flotante capaz de transportar suministros, combustible y material.

La llegada de esta unidad convierte al recinto portuario malagueño en escenario de una escala poco habitual, especialmente por las dimensiones y características del barco.

Uno de los mayores buques de la Armada griega

El Prometheus mide 146 metros de largo, 21 de manga y 7,5 de calado. Puede alojar hasta 140 personas y alcanzar una velocidad máxima de 21,5 nudos, cerca de 40 kilómetros por hora, aunque su velocidad habitual se sitúa en los 18 nudos.

La propia Armada helena lo presenta como el buque de mayor desplazamiento que ha servido en su flota. Su cometido es esencial para mantener operativas a otras unidades navales lejos de sus bases, facilitándoles combustible, provisiones y otros recursos necesarios durante las misiones.

También dispone de capacidad para transportar un helicóptero S-70B Sea Hawk, utilizado en operaciones navales, tareas de enlace y apoyo logístico.

Construido a partir de un diseño italiano

El barco fue construido en los astilleros griegos de Elefsina, tomando como referencia los planos del buque de apoyo Etna de la Marina italiana. Fue botado el 19 de febrero de 2002 y entró oficialmente en servicio el 8 de julio de 2003.

Armada griega en el buque. / A.G

Es el tercer barco de la Armada griega que recibe el nombre de Prometheus, inspirado en Prometeo, el personaje de la mitología griega que entregó el fuego a los seres humanos desafiando las órdenes de Zeus. Esta figura aparece representada en el escudo de la unidad.

El armamento del Prometheus A-374

Pese a que se trata de un barco de apoyo, dispone de medios defensivos. Su equipamiento incluye un sistema de defensa cercana Phalanx Mk 15 de 20 milímetros, cuatro cañones Rheinmetall de 20 milímetros y varias ametralladoras.

El sistema Phalanx está diseñado para proteger al buque frente a amenazas próximas, mientras que el resto de su estructura está orientada al transporte y al abastecimiento de la flota.

La escala del Prometheus A-374 en Málaga permite contemplar una de las unidades más singulares de la Armada griega: un barco que combina grandes capacidades logísticas, cubierta para helicópteros y medios de defensa propios.